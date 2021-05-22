EU y Corea del Sur quieren reducir tensiones con Pyongyang

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Moon Jae-in, su homólogo en Corea del Sur, expresaron su deseo de involucrar a Corea del Norte en un camino diplomático para tratar de reducir las tensiones sobre las armas nucleares y los programas de misiles balísticos de la nación asiática.

En una conferencia de prensa conjunta con Moon, Joe Biden dijo que está dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, si Kim acepta hablar sobre el programa de armas nucleares de Pyongyang. "Ambos estamos profundamente preocupados por la situación", dijo Biden.

H.E. Moon Jae-in, President of the Republic of Korea, and I just finished our bilateral meeting at the White House. Tune in for our joint press conference. https://t.co/wEu0SUbWaW — President Biden (@POTUS) May 21, 2021

Hasta ahora, Corea del Norte ha rechazado los pedidos de diplomacia de Estados Unidos desde que Joe Biden reemplazó a Donald Trump como presidente. Durante su administración, Trump tuvo tres cumbres con Kim e intercambió "hermosas cartas". Sin embargo, Kim se negó a renunciar a sus armas nucleares, pero impuso un congelamiento para probarlas.

Para que este encuentro se concrete, Biden dijo que se necesitarían condiciones específicas, como que Kim Jong Un acuerde discutir su programa y arsenal nuclear, de manera que después, los aseosres de los países involucradoas se puedan reunir primero para sentar las bases de las conversaciones entre los líderes.

En sus conversaciones, Biden y Moon reafirmaron la fuerte alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur después de las tensiones creadas por Trump, quien acusó a Moon de débil y amenazó con sacar a las tropas estadounidenses de Corea del Sur.

Moon fue el segundo líder extranjero, después del primer ministro de Japón, en visitar la Casa Blanca desde que Biden asumió el cargo en enero, y Biden dijo que sus conversaciones equivalían a diálogos entre "viejos amigos".

Otro tema que tocaron los mandatarios durante sus conversaciones fue el creciente poder de China, incluidas sus amenazas a Taiwán.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, sonríe durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden después de un día de reuniones en la Casa Blanca.|JONATHAN ERNST/REUTERS

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Reforzar lazos entre Corea del Sur y EU

Corea del Sur reafirmó su apoyo a Estados Unidos, además de felicitar a la nación por su despliegue de vacunación exitoso y su pronta recuperación económica rápida.

Antes de reunirse con el presidente Biden, Moon tuvo una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Ahí afirmó que Corea del Sur siempre estará al lado de Estados Unidos, en su camino de recuperación de la crisis de COVID-19 así como en la defensa del orden internacional liberal y democrático.

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