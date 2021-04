Corea del Norte anuncia que no irá a Juegos Olímpicos de Tokio

El Comité Olímpico Norcoreano decidió que debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19 que afecta a todo el mundo, los atletas de Corea del Norte no participarán en los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio, Japón.

En el anuncio, emitido por Sports in the DPR, un sitio web coreano, se dio a conocer que el pasado 25 de marzo se mantuvo una reunión con el Comité Olímpico donde se concluyó que serán el primer país en decidir que no participarán en los 32º Juegos Olímpicos.

Cabe destacar que Rusia tampoco formará parte de este mega evento debido al escándalo donde se les relacionó con trampas y dopaje, situación que dejó a este gigante fuera de los juegos de verano en Tokio y de invierno en Pekín.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Tokio?

A pesar de la incredulidad de varios medios de celebrar los Juegos Olímpicos, debido a que la pandemia de Covid-19 no cesa, se tiene estipulado que el evento mundial se llevará a cabo del viernes 23 de julio de 2021 al domingo 8 de agosto.

Estos son los segundos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, Japón; pues los Juegos Olímpicos de 1964 se realizaron en dicha capital asiática.

El mega evento, que estaba planeado para el 24 de julio del 2020, se aplazó luego de que Australia y Canadá anunciaron que no participarían en los mismos a fin de cuidar a sus atletas.

Así, un año después, Corea del Norte, uno de los países participantes, nuevamente anuncia su baja de la emisión, esto a pesar que se ha reiterado que habrán estrictas medidas de convivencia a fin de evitar los contagios de Covid-19.

Entre las medidas anunciadas se ha informado que se aplicarán pruebas PCR a los deportistas tanto al ingresar al país nipón, como durante su estancia. Asimismo, en caso de dar positivo los atletas deberán mantenerse aislados y quedarán fuera de la competencia.