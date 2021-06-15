EU superó los 600 mil muertos por COVID-19, el 15% del total mundial

EU ha perdido a más de 600 mil madres, padres, hijos y amigos a causa del COVID-19, cruzando un hito que es un doloroso recordatorio de que la muerte, la enfermedad y el dolor continúan incluso cuando el país comienza a salir de los bloqueos pandémicos.

Una artista de Houston, aún sumida en el dolor, está trabajando en un collage viviente de imágenes de personas que han muerto en su comunidad.

"Era tiempo de cierre. Estamos viendo las noticias y escuchando sobre personas que mueren", dijo a Reuters en junio, pocos días antes de que la nación alcanzara oficialmente las 600.000 muertes por COVID. "Todas estas estadísticas raras. Y mientras trabajo en el estudio, empiezo a pensar, '¿Quiénes son estas personas? ¿De quién están hablando? Esto parece tan frío e impersonal".

The U.S. crosses 600,000 COVID-19 deaths, a painful reminder that death, sickness and grief still persist as the country begins to return to pre-pandemic normalcy https://t.co/DvDg8B4KIS pic.twitter.com/SCDTUAVPwV — Reuters (@Reuters) June 15, 2021

El creciente memorial de Zavitsanos consiste en retratos individuales de algunas de las víctimas de COVID de Houston, que se montan juntos para formar una instalación.

Las imágenes están impresas en piezas de madera de veinte por veinte centímetros utilizando una sencilla "impresora HP" casera que un amigo le dio al artista.

Alrededor de cada persona, Zavitsanos pinta un halo con pan de oro, un homenaje al arte bizantino de la iglesia ortodoxa griega a la que asiste.

En honor a los más de 600 mil muertos de COVID

Ahora ha creado unas 575 imágenes y planea seguir adelante, haciendo tantas como pueda.

Entre las víctimas cuyos retratos se destacan para ella se encuentra un ex convicto llamado Roger que estaba cerca de la fecha de su liberación de un centro de transición para ex delincuentes.

Y también estaba Bridgett. Un sobreviviente del Holocausto de Alemania que escapó de los nazis tres veces, dice Zavitsanos, pero que no pudo combatir el virus.

El padre de Vinceanne Mandola, Vincent, de 77 años, murió mientras estaba en un hospital y también está conmemorado en el mural.

Mural en honor a los más de 600 mil muertos de COVID en EU. REUTERS/Callaghan O’Hare|CALLAGHAN O’HARE/REUTERS

También te podría interesar:

Justicia argentina comienza indagatorias por muerte de Maradona

15% de las muertes en el mundo, han ocurrido en EU

Ella le dijo a Reuters que su padre no estaba acostumbrado a las aplicaciones de video como Facetime para comunicarse con su familia desde su cama de hospital, por lo que una enfermera hizo arreglos para que Vincent saludara a su familia desde una habitación con ventana en el hospital, que identificarían desde la calle a través de luces intermitentes.

"Tenemos una foto en nuestros teléfonos donde la enfermera tiene una luz en el quirófano y la enciende desde el interior de la ventana y pudimos ver a mi papá. Así que lo saludamos y lo animamos", dijo a Reuters.

Estados Unidos superó las 600 mil muertes por COVID-19 alrededor del 15% del total mundial de alrededor de 4 millones, según muestra un recuento de Reuters.

