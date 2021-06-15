Justicia argentina comienza indagatorias por muerte de Maradona

A casi siete meses de la muerte de Diego Armando Maradona, la Justicia argentina comenzó este lunes a tomar declaraciones indagatorias a siete integrantes del equipo médico, que se sospecha que infringió en sus deberes y condujó al fatal desenlace del icono del fútbol.

Las audiencias, que se demoraron por la pandemia de Covid-19, iniciaron cerca del mediodía en la Fiscalía General de San Isidro, con la indagatoria al enfermero que asistió a Maradona entre el 24 y 25 de noviembre de 2020. Ricardo Almirón fue la última persona en verlo con vida, según declaraciones de testigos.

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Maradona habría muerto por negligencia

Luego de seis horas de declaración, el abogado de Almirón, Franco Chiarelli, indicó que en la audiencia informaron a la fiscalía las tareas que cumplía el enfermero, a la vez que atribuyó responsabilidades a los médicos que atendían al ídolo por contraindicaciones de los remedios psiquiátricos en un paciente con cardiopatías.

"Almirón constataba, mediante la tarea que realizaba, ciertas alertas que los profesionales, que tenían un cuadro amplio de la situación, podrían relacionar a un efecto secundario o a una cuestión que tiene que ver con un problema, que si uno no lo trata, puede generar un desenlace fatal", dijo Chiarelli a la salida de la fiscalía.

Maradona murió el 25 de noviembre a los 60 años en una casa de un barrio privado de Tigre, en la zona norte de Buenos Aires, donde se encontraba alojado luego de una operación por un hematoma en la cabeza.

Homicidio simple con dolo eventual

Almirón, al igual que los restantes miembros del equipo de salud que atendían al astro, fue imputado por la fiscalía por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre ocho y 25 años de prisión.

"Ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función agravando el cuadro de salud de Maradona", indicaron los fiscales al hacer el llamado a indagatoria.

Para el equipo de fiscales, además, los imputados llevaron adelante un plan con finalidad delictiva y, como parte de un deficiente sistema de atención, provocaron el desenlace fatal que finalmente ocurrió.

Después del enfermero, la justicia investigará a una enfermera y más tarde, al coordinador de ambos, mientras que a partir la semana próxima continuará con una médica y un psicólogo que asistían al exfutbolista.

Por último, pasarán por la fiscalía la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano y médico personal Leopoldo Luque, ambos acusados también de falsificar firmas del "Pelusa" y emitir recetas médicas sin haber controlado al paciente.

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