EU se declara listo para ayudar a Ucrania en conflicto contra Rusia

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la llamada de este jueves entre el presidente de EU, Joe Biden con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, es una "llamada de control", no una con un anuncio específico o relacionada con el conflicto.

Jen Psaki / Sria. de prensa de la Casa Blanca:

Yo vería esta llamada como parte de un compromiso regular con el gobierno ucraniano. Esta será la tercera vez que el presidente y el presidente Zelensky hablan en las últimas semanas, desde diciembre. Discutirán los últimos esfuerzos diplomáticos y de disuasión con Rusia. El presidente reafirmará el compromiso de los Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y nuestro compromiso de no hacer nada por Ucrania sin Ucrania, pero esta es más una llamada de verificación que una llamada en la que se hace un anuncio específico.

LIVE: White House briefing with Press Secretary Jen Psaki https://t.co/xEFtADaaWq — Reuters (@Reuters) January 27, 2022

Se esperaba que los dos hablaran sobre temas de seguridad, energía y apoyo macrofinanciero, dijo el portavoz de Zelenskiy.

Mientras EU y Rusia continúan su conflicto por Ucrania, la Casa Blanca instó a los ciudadanos estadonidenses en el país a irse, según Psaki "hay un par de formas en que vemos eso. Una es que, como saben, continuamos alentando encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania a que abandonen Ucrania porque observamos de cerca, y aunque no lo hacemos y no estamos prediciendo lo que el presidente Putin puede hacer, ciertamente estamos observando de cerca la acumulación de decenas de miles de tropas en la frontera y también el hecho de que queremos asegurarnos de que haya amplias formas para que los ciudadanos estadounidenses abandonen Ucrania si deciden abandonar Ucrania. Ciertamente los estamos alentando a hacer eso".

Psaki agregó que Washington estaba listo para brindar ayuda humanitaria a Ucrania si fuera necesario.

EU apoyaría a Ucrania con ayuda humanitaria

"Lo que USAID y nuestro equipo en el terreno continuarán haciendo es evaluar cuáles son las necesidades y tomar decisiones en consecuencia. Por lo tanto, no puedo predecir cómo será eso, obviamente, preferiríamos una vía diplomática para evitar una invasión, pero tenemos una larga historia de entrega de asistencia humanitaria urgente en Ucrania y estamos preparados para hacerlo según lo justifiquen las necesidades", agregó Psaki.

Las demandas de seguridad de Rusia, presentadas en diciembre, incluyen el fin de una mayor ampliación de la OTAN, prohibiendo que Ucrania se una y retire las fuerzas y el armamento de la alianza de los países de Europa del Este que se unieron después de la Guerra Fría.

Las respuestas de EU y la OTAN no se hicieron públicas, pero ambos ya habían rechazado esas demandas al tiempo que expresaron su voluntad de participar en temas como el control de armas, las medidas de fomento de la confianza y los límites en el tamaño y alcance de los ejercicios militares.