Sanciones a Putin por Ucrania serían políticamente destructivas: Rusia

Rusia advirtió a Estados Unidos que imponer sanciones al presidente Vladimir Putin personalmente no le perjudica, pero sería "políticamente destructivo", después de que Joe Biden anunció que estudiaría esa medida en caso de una invasión rusa de Ucrania.

Biden dijo el martes que las sanciones personales a Putin, aunque son una medida inusual, podrían considerarse como parte de una campaña concertada de Washington y sus aliados para convencer a Moscú de que cualquier nueva agresión contra Ucrania traería consigo costos rápidos y extendidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los congresistas y senadores estadounidenses que discuten las sanciones personales contra los máximos dirigentes rusos ignoran el hecho de que tienen prohibido legalmente tener activos, propiedades y cuentas bancarias en el extranjero.

Las sanciones individuales contra Putin serían "no dolorosas, (sino) políticamente destructivas", dijo Peskov, quien había dicho con anterioridad que equivaldrían a la ruptura de relaciones diplomáticas.

Por su parte el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una intervención en la Duma del Estado, aseguró que Moscú no dudará en tomar "medidas de respuesta" si Occidente trata de evitar una respuesta concreta a las demandas rusas a través de "discusiones interminables".

"Si no hay una respuesta constructiva, y Occidente continúa su 'curso agresivo', tal y como dijo el presidente, tomaremos las respectivas medidas de respuesta", agregó, sin revelar cuáles.

Putin dijo previamente que Rusia tomaría las medidas "técnico-militares necesarias" en caso de una negativa de Occidente para abordar la seguridad en Europa con énfasis en las demandas rusas sobre la no ampliación de la OTAN hacia sus fronteras.

Rusia realiza ejercicios militares al norte de Ucrania

Mientras los funcionarios iniciaban conversaciones a cuatro bandas en París, Rusia realizó nuevos ejercicios militares por tierra y mar y trasladó más paracaidistas y cazas a Bielorrusia, al norte de Ucrania, para lo que describe como maniobras conjuntas que se realizarán en ese país el próximo mes.

Ucrania dijo que Rusia, que ha concentrado decenas de miles de tropas cerca de su frontera pero ha negado tener planes de invasión, está tratando de sembrar el pánico. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que Moscú no ha reunido aún suficientes fuerzas para una ofensiva a gran escala, pero que eso no significaba que no pueda hacerlo más adelante.

