Sin éxodo de estadunidenses de Ucrania, ante tensión entre EU y Rusia

No hubo señales de un éxodo masivo de Ucrania después de que EU y sus aliados instaran a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato para evitar una invasión de Rusia, incluido un posible ataque aéreo, que según Washington podría ocurrir en cualquier momento.

Oksana Yurchenko, chef de profesión, aseguró: "Estábamos visitando a nuestra familia aquí en Ucrania. Planeábamos quedarnos un poco más, pero esta situación da un poco de miedo. Estoy viajando con mi hijo, da miedo, sí".

Mi hijo mayor está en Australia, sigue y mira las noticias y entró en pánico”, dijo Oksana antes de partir hacia Oceanía.

Ricky, un escocés para quien Ucrania es como un segundo hogar, dijo que regresaría a Kiev después de sus vacaciones en México.

"No veo a nadie con miedo en Ucrania, todo el mundo sigue con su vida. Todavía hay gente saliendo, bebiendo, socializando", dijo el ciudadano escocés.

Ricky dijo que la forma en que las redes sociales y los medios presentan la situación en Ucrania está lejos de la verdad.

"Todo parece absolutamente bien, pero cuando entras en Facebook, Instagram o Twitter, tienes personas de todo el mundo que nunca han estado en Ucrania y les cuentan a todos lo que está sucediendo en Ucrania", dijo.

Sin éxodo masivo de ciudadanos de EU, de Ucrania, ante tensión entre EU y Rusia.

Tensa calma en Ucrania ante amenaza por conflicto entre EU y Rusia

Para Bogdan, un viajero suizo, existe tensión en el ambiente, pero todo se mantiene en calma: "Hay tensión, así que nunca sabes lo que pasará, pero ahora mismo para mí es, sí, tranquilo".

Rusia ha acumulado más de 100 mil soldados en la frontera con Ucrania, además de haber acercado más de 30 buques de guerra y un submarino. Aún así niega tener planes de invasión o ataque, lo que sí alega son planes de completa defensa ante las amenazas salidas de occidente, principalmente de países como EU y Reino Unido.

Russia chases off U.S. submarine from its far east waters, Moscow says https://t.co/SlinVnlEO3 pic.twitter.com/zPHpD2TI74 — Reuters (@Reuters) February 12, 2022

Los funcionarios estadounidenses, mientras presionaban por la diplomacia, dijeron que Rusia podría invadir antes de la conclusión de los Juegos Olímpicos de Invierno el 20 de febrero y podría tratar de apoderarse de la capital, Kiev, y otras ciudades.