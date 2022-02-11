VIDEO: Hay un riesgo inminente de que Rusia invada Ucrania, dice EU

Rusia intensificó la concentración de tropas cerca de Ucrania mientras continúa con sus ejercicios militares con Bielorrusia, por lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que hay un riesgo de una invasión inminente.

Desde el miércoles una empresa privada difundió nuevas imágenes satelitales en las que se ven el despliegue de militares rusos en varios puntos cercanos a Ucrania y poco después el presidente Joe Biden pidió a sus ciudadanos salir del país.

Rusia ya ha concentrado más de 100 mil soldados cerca de Ucrania y esta semana comenzó ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia y simulacros navales en el Mar Negro.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia dijo hoy que las maniobras "Determinación aliada-2022" de este viernes tienen lugar en cinco campos de entrenamiento del país.

La Casa Blanca denunció que Rusia desplegó 5 mil soldados rusos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y que planea incrementar esa cifra hasta los 30 mil hombres.

Rusia podría iniciar Invasión a Ucrania en medio de los Juegos Olímpicos: EU

Desde Australia, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos", que concluyen el día 20 de febrero en Beijing.

Blinken recalcó que todos los ciudadanos estadounidenses que estén en suelo ucraniano "deberían irse ahora", ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico, una petición que ya había formulado horas antes Biden.

"Hay signos de una escalada rusa. Estamos en una ventana en que la invasión puede empezar en cualquier momento", señaló Blinken, al insistir que Washington y los países aliados apuestan "fuertemente" por la diplomacia y el diálogo.

Llega tropa de Estados Unidos a Polonia ante riesgo inminente

Un grupo de ocho cazabombarderos F-15 y varios helicópteros de transporte CH-47 Chinook y helicópteros de ataque a tierra HH-60 Blackhawk de Estados Unidos llegaron hoy a Polonia, donde permanecerán desplegados hasta finales de febrero.

El principal cometido de los F-15 será vigilar el espacio aéreo polaco y báltico, con especial atención al enclave de Kaliningrado.

El ministro polaco de Defensa, Mariusz Blaszczak, afirmó en redes sociales que desde ese territorio "aviones rusos se acercan al espacio aéreo de la OTAN sin comunicarse con el control de tráfico aéreo y sin informar de su plan de vuelo o con sus transpondedores apagados para permitir su ubicación e identificación".

Además, el primer convoy militar con soldados estadounidenses llegó hoy desde Alemania a la base aérea de Mihail Kogalniceanu, en la costa del Mar Negro, para reforzar las capacidades militares de la OTAN en Rumanía ante una eventual invasión rusa de Ucrania.