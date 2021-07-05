A las 3:10, (hora local) de este lunes se registró una explosión e incendio en una fábrica de Tailandia. Se trata del complejo químico Ming Dih Chemical Co, cerca de la capital, Bangkok.

Miles de residentes de la provincia de Samut Prakan que viven en un radio de cinco kilómetros de la fábrica, propiedad de una empresa taiwanesa, fueron trasladados como precaución, dijeron las autoridades.

Al menos una persona falleció. La víctima mortal es un bombero voluntario de 19 años que fue sorprendido por las llamas durante las labores de extinción, informaron los equipos de rescate.

Unas 62 personas resultaron heridas, incluidos 12 que habían participado en las labores de rescate y extinción.

La magnitud de la explosión

El estallido se sintió en el vecino Aeropuerto Internacional de la capital tailandesa, reporta AP con referencia a los medios locales.

Un portavoz del aeropuerto de Suvarnabhumi dijo que de momento las operaciones continúan con normalidad a pesar de la cercanía de la fábrica y la espesa nube de color negro provocada por el incendio.

El complejo de la fábrica incluía cinco o seis almacenes, con 50 toneladas de productos químicos.

Una sustancia peligrosa

El monómero de estireno es una sustancia líquida peligrosa utilizada en la producción de platos, tazas y otros productos desechables de espuma. Cuando arde puede producir un gas tóxico.

Según las últimas estimaciones, han explotado cerca de 20 toneladas. Tras la detonación se produjo un incendio que finalmente fue controlado por los bomberos después de varias horas.

Gran estruendo

Vecinos de la zona declararon que sintieron un gran estruendo y que las viviendas situadas a más de un kilómetro del epicentro de la explosión han sufrido desperfectos como la rotura de cristales y lanzó escombros por los aires.

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La detonación se oyó a kilómetros (millas) de distancia. Imágenes de la cámara de seguridad de una casa cercana mostraban un gran destello y el estruendo, que se vieron seguidos por daños de la onda expansiva en esa casa y la contigua.

Casas y vehículos dañados

Según el recuento de las autoridades, unas 70 casas y 15 vehículos han sufrido daños por la potente deflagración y a la que siguió un enorme incendio que ha consumido gran parte de la factoría.

La fábrica, que fabrica espuma de poliestireno expansible, se encuentra a unos 4.8 kilómetros del principal aeropuerto internacional Suvarnabhumi de Bangkok.

En la fábrica trabajaban alrededor de 100 personas, pero en el momento de la detonación había solo 9 o 10 trabajadores, reporta Khaosod.

La instalación fue destruida completamente por la explosión. Además, 10 fábricas en un radio de 500 metros resultaron dañadas.

El humo que se levanta sobre las ruinas es tóxico y carcinógeno. Las autoridades pidieron a todos que estén cerca que usen las mascarillas.

La sustancia en sí también emite gas estireno, una neurotoxina que puede inmovilizar a la gente en cuestión de minutos si se inhala y puede ser letal a una alta concentración. El año pasado, 12 personas murieron y más de 1.000 enfermaron en la ciudad india de Visakhapatnam debido a una fuga de gas estireno en una planta química.

Esta medida de emergencia fue adoptada "debido a la preocupación de que el fuego pueda extenderse a un tanque con químicos", indicó un portavoz del gobierno provincial de Samut Prakarn, colindante con Bangkok y donde se encuentra la fábrica.

