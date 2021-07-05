Guinness World Records: Emilio, de 112 años, el más longevo del mundo

El Guinness World Records reconoció a Emilio Flores Márquez, de 112 años de edad, como el hombre más longevo del mundo.

👏CONFIRMADO I El hombre vivo más longevo del mundo🌎

👴Nombre: Emilio Flores Marquez "Don Millo"

🏅Edad: 112 años y 236 días (Al día de hoy)

📍Lugar de Nacimiento: Puerto Rico 🇵🇷

✅Tip de vida: "Mucho amor y vivir sin enojos"



➡️Mas información en: https://t.co/rC8WsHTtZl pic.twitter.com/xTVHUQYI2C — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) June 30, 2021

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El hombre más longevo vive en Puerto Rico y tiene 112 años

"Es un honor. Estoy muy contenta, muy feliz. Yo lo cuido desde que mi mamá murió". -Tirsa Flores, hija de don Emilio.

Don Emilio nació el 8 de agosto de 1908 en Puerto Rico, criado por una familia humilde, con una pobre educación. Se dedicó a trabajar la caña de azúcar en su pueblo, el Sector La Chispa Barrio, Santa Cruz Carolina.

Contrajo matrimonio el 25 de julio de 1935 con la hermosa canovanense, doña Andrea Pérez Meléndez, quien según las historias contadas, vivió enamorada y dedicándole melodías románticas.

"Don Millo", como cariñosamente le llama su familia, es el más longevo de sus nueve hermanos, tuvo cuatro hijos, cinco nietos y cinco bisnietos.

Tirsa, su hija, asegura que el secreto de la longevidad de su papá es llevar una vida sana, sin consumo de alcohol. Ella comparte que el señor Emilio nunca tomó medicamentos sino hasta ahora, que cayó en enfermedad y en múltiples cirugías.

Hasta hace unos años, don Emilio tenía muy despiertos sus cinco sentidos. Sin embargo, sufrió una caída hace unos años atrás y actualmente, no escucha bien.

No obstante, el hecho de que don Emilio siga vivo, llena de alegría a Tirsa, familia, amigos y vecinos.

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