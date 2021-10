Subastan Love is in the Bin y consigue récord para Banksy

La obra de Banksy, “Love is in the Bin” fue vendida en 18 millones 582 mil libras, que equivalen a poco más de 520 millones de pesos mexicanos, un nuevo récord para el artista urbano.

En octubre de 2018, este cuadro se llamaba “Girl with ballon”, fue vendido casa de subastas Sotheby’s en el centro de Londres, Reino Unido, donde alcanzó un precio de un millón 42 mil libras, que equivalen poco más de 29 millones de pesos.

“GIRL WITH BALLON” SE TRANSFORMA

Al tener un comprador, minutos después la obra se autodestruyó frente a todas las personas de la sala de subastas, fue porque el enigmático artista británico colocó dentro del cuadro una trituradora y la mitad del lienzo fue cortado.

El nuevo cuadro con la mitad del lienzo en tiras colgantes fue renombrdo por Banksy como: “Love is in the Bin”.

“Durante esa noche memorable, Banksy no destruyó una obra de arte triturándola, sino que creó una. Hoy en día, esta pieza se considera heredera de un venerado legado de arte antisistema.” comentó Alex Branczik, presidente de arte moderno y contemporáneo de Sotheby’s.

Hoy alcanzó un precio tres veces mayor que el estimado, el cual era de entre 4 a 6 millones de libras, y por fortuna esta vez no hubo sorpresas, “no puedo decirles lo aterrorizado que estoy al dar el martillazo”, así comentó 10 minutos después de que la obra fuera vendida, el subastador de Sotheby’s, Oliver Barker.

La obra más cara de Banksy era “Game Changer”, que fue vendida en marzo de este año en 16 millones 758 mil libras, que equivalen a 471 millones 189 mil pesos, ahora “Love is in the Bin” superó el precio.

“GIRL WITH BALLON” EN UNA PARED

“Girl with ballon” forma parte de una serie de graffitis que Banksy pintó en las calles de Londres, representa a una niña dejando ir con el viento un globo rojo en forma de corazón, Banksy lo hizo en 2002. La versión subastada en 2018 la hizo con pintura de aerosol y acrílica y la montó sobre un tabla.