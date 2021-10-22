Dieciséis personas murieron en una explosión e incendio en una planta de pólvora y productos químicos en la provincia occidental de Ryazan, informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Explosión en una planta de pólvora en Rusia deja 16 muertos.

Se informó que al momento del siniestro, había 17 personas, una de ellas con quemaduras de tercer grado fue ingresada en un hospital.

En un primer momento, las autoridades dijeron que la explosión había causado siete fallecidos y que otras nueve personas estaban desaparecidas, pero horas más tarde anunciaron que éstos habían perdido también la vida.

Posible fallo técnico, la causa de la explosión

El accidente pudo haber sido causado por no observar el proceso técnico adecuado en la instalación.

La explosión afectó a la planta Elastik, en la región de Ryazan, ubicada a unos 270 kilómetros al sureste de la capital, Moscú, explicó el Ministerio de Situaciones de Emergencia.

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El incendio, que el Ministerio de Emergencia atribuye a un fallo técnico, ha sido extinguido, pero la fábrica ha quedado completamente destruida.

La planta había registrado violaciones de las normas

En la planta se detectaron no obstante en una inspección en junio una serie de violaciones de las normas, como en el almacenamiento de materiales explosivos o la eliminación correcta de restos de pólvora en el suelo, entre otras, indica la agencia TASS.

Las autoridades contemplan posibles violaciones de los protocolos de seguridad o un cortocircuito como las posibles causas de la tragedia.

La Comisión Investigadora y la Fiscalía iniciaron controles sobre el hecho de una emergencia, se está resolviendo el tema de la iniciación de una causa penal.

Un total de 170 efectivos de emergencias y 50 vehículos participaron en las labores de extinción del fuego y el siniestro no presentó ninguna amenaza a la población de las localidades vecinas, añadió el ministerio.