Explotaron fuegos artificiales decomisados en Los Ángeles. La incautación de pólvora ilegal en una casa del sur de Los Ángeles detonó el miércoles por la noche, dañando casas y automóviles cercanos e hiriendo al menos a 16 personas, tres de ellas de gravedad, informaron las autoridades.

La policía había llamado a un escuadrón de bombas después de que una pista los llevó a confiscar unos 2,268 kilogramos de pirotecnia ilegal hecha en casa y fabricada en China, reportó la policía.

La detonación volcó y dañó autos, reventó ventanas en varias viviendas.

La explosión se escuchó a cuadras de distancia

La explosión, registrada a las 19:30 y que se oyó a dos cuadras de distancia, rompió ventanas de viviendas, autos y una lavandería, y dejó un auto volcado.

Nueve agentes de policía y otro del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) fueron atendidos en el hospital por lesiones menores, indicó el jefe de bomberos Ralph M. Terrazas.

Civiles heridos

Seis civiles de entre 51 y 85 años fueron trasladados al hospital, tres con lesiones leves y tres moderadas.

En Los Ángeles y varias zonas del condado es ilegal vender o poseer fuegos artificiales, pero "todos los años, vemos la devastación y la destrucción que provocan", dijo Terrazas.

La explosión se produjo después de que la policía pasara el día gestionando entre 1,300 y 2,200 kilos de fuegos artificiales comerciales encontrados en la vivienda tras recibir un aviso esa mañana. La policía los encontró en un patio, en cajas apiladas hasta más de dos metros de altura, dijo Moore.

Las cajas venían identificadas como fabricadas en China. El jefe de policía explicó que se habían comprado fuera del estado para venderlas en el barrio en los festejos del 4 de julio.

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Se trataba de 40 artefactos caseros del tamaño de latas de refresco, con mechas sencillas, y unos 200 dispositivos similares más pequeños.

Los fuegos artificiales fueron colocados dentro de un contenedor blindado

Se colocaron cajas cargadas de fuegos artificiales en un tractor-remolque de LAPD y se llevaron para su eliminación, pero en algún momento, algunos de los dispositivos que se habían colocado dentro de un contenedor blindado en una gran plataforma de LAPD explotaron en una explosión de llamas, demoliendo el camión.

"Algunos de los fuegos artificiales estaban siendo almacenados en nuestro tráiler de Bomb Squad como medida de precaución" cuando hubo una explosión, dijo un tuit de LAPD, agregando que se desconoce qué provocó la explosión.

"Ese recipiente debería haber bastado para acabar con ese material", dijo. En lugar de eso, se produjo "un fallo total, catastrófico de ese vehículo de contención".

Como medida de seguridad, antes de la detonación la policía había llamado a las puertas para evacuar las casas a ambos lados de la calle donde estaba estacionado el camión. Pero los bomberos encontraron después a gente en algunas de las viviendas, dijo Terrazas.

Los inspectores de construcción estaban evaluando algunas casas para determinar si eran seguras.

Pese a los cristales rotos, Terrazas dijo que la explosión parecía haber causado daños principalmente superficiales a las viviendas, y que las conducciones de agua y gas estaban intactas.

Moore señaló que un equipo de respuesta con miembros de todo el país llegaría a la localidad para examinar el lugar y realizar una investigación que podría tomar varios días.

En marzo, una explosión masiva de fuegos artificiales dejó dos personas muertas en el sur de California y causó al menos 3.2 millones de dólares en daños.

