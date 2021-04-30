Con exposición Francia conmemorará bicentenario de muerte de Napoleón

A medida que se acerca el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, una exposición en Les Invalides en París, Francia, arroja luz sobre su muerte en el exilio y sus esfuerzos por salvar su legado como genio militar y líder visionario.

Desterrado por los británicos a la isla azotada por el viento e infestada de ratas de Santa Helena en el Atlántico sur, Napoleón, rodeado por una camarilla de confidentes cercanos, escribió sus memorias, dijo la historiadora Lea Charliquart, quien co-comisarió la exposición llamada "Napoleón no es más."

A new exhibition in Paris sheds light on Napoleon Bonaparte’s efforts to save his legacy as a visionary leader while he was in exile on the island of Saint Helena https://t.co/k41qtix0uE pic.twitter.com/d7H1E59Uvq — Reuters (@Reuters) April 29, 2021

En el exilio escribió su historia

"Napoleón podría haberse hundido en el olvido. Sin embargo, utiliza este período en el exilio para escribir su historia", dijo Charliquart. "(Él) se transforma en mártir. Se vuelve casi santo".

Napoleón, que murió el 5 de mayo de 1821 a la edad de 51 años, sigue dividiendo las opiniones. Para algunos, fue un célebre comandante que construyó un vasto imperio y en Francia construyó un moderno estado centralizado. Para otros, fue un tirano despótico que sucumbió a los británicos en Waterloo.

Entre los más de 200 artefactos en exhibición se encuentra un óleo de Jean-Baptiste Mauzaisse de un Napoleón de rostro ceniciento que yacía apoyado sobre almohadas, con los ojos cerrados, una mano colocada sobre su estómago y su espada a su lado.

Francia conmemorará bicentenario de la muerte de Napoleón. REUTERS.

También está su lecho de muerte: un simple catre militar de hierro que quizás simbolizara que el antiguo emperador fue un soldado hasta el final. Una muestra de su uniforme azul y su sombrero bicornio yacía encima del colchón.

Francia conmemorará bicentenario de la muerte de Napoleón. REUTERS.

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Quería descansar a un lado del Sena

Napoleón quería ser recordado como un "emperador caído que murió a miles de kilómetros de Francia en una pequeña roca volcánica", dijo Charliquart.

"Obviamente eso es mejor que morir en cautiverio en una casa que huele a humedad".

Enterrado en Santa Elena a petición de los británicos, el deseo de Napoleón había sido que lo enterraran "a orillas del río Sena, entre los franceses que tanto amaba".

Casi dos décadas después, su cuerpo fue exhumado en un estado notablemente conservado.

"Este episodio completa la leyenda. Es como si Napoleón fuera tan poderoso que pudiera vencer incluso la fuerza de la naturaleza", dijo Charliquart.

La exposición aún no se ha abierto al público debido a las restricciones de COVID-19.