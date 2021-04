El puente colgante peatonal más largo del mundo está en Portugal

#Portugal: Le plus grand pont suspendu pour piétons au monde inauguré https://t.co/NByte6YaPT via @RTL5minutes

Situé en #Arouca au nord du Portugal, l’ouvrage s’appelle "516 Arouca" en référence à sa longueur de 516 mètres. #516Arouca et perché à 175 mètres au-dessus du vide pic.twitter.com/0ojolqU6Rj