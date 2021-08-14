¡Faltan camas de hospital! Variante Delta avanza en Mississippi

La avalancha de nuevas infecciones por la variante Delta en Mississippi se ha vuelto tan terrible que el estado ha recurrido a esfuerzos que recuerdan los primeros días de la pandemia de Estados Unidos, cuando se instaló un hospital de campaña en el Central Park de Nueva York y se amarró un barco médico al río Hudson.

Con una sobrecarga de pacientes con coronavirus y una escasez de trabajadores de la salud en el estado, el Centro Médico de la Universidad de Mississippi abrió un hospital de campaña de 20 camas en su estacionamiento el viernes 13 de agosto por la mañana. Planea abrir una carpa de hospital móvil a principios de la próxima semana, atendida por un equipo médico enviado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Mississippi hospital puts beds in parking garage to cope with COVID-19 surge https://t.co/Y8sCkP4WZe pic.twitter.com/7yNzfly9Kq — Reuters (@Reuters) August 13, 2021

El hospital UMMC abrió un centro de clasificación similar en su estacionamiento en la primavera de 2020.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo que el gobierno federal había denegado la solicitud de su estado del mismo barco hospital de la Marina de los EE. UU., El USNS Comfort, que atracó en Manhattan en marzo de 2020 para aliviar a los hospitales de la carga de pacientes con COVID-19. En ese momento, Nueva York fue el epicentro del brote de coronavirus en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, Reeves dijo que los residentes no vacunados constituían la gran mayoría de los casos nuevos y las hospitalizaciones.

"Del número total de nuevos casos de COVID -19 en Mississippi que informamos, aproximadamente el 97 por ciento de ellos se encuentran en personas no vacunadas. Aproximadamente el 89 por ciento de nuestras hospitalizaciones actuales son aquellas que no han sido vacunadas".

Al igual que muchos de sus compañeros republicanos, Reeves también ha prometido nunca obligar a las personas a usar máscaras, que se sabe que son una defensa eficaz contra la propagación del coronavirus.

Dijo a los periodistas que él y su familia habían sido vacunados, pero dijo que había "riesgos" asociados tanto con vacunarse como con permanecer sin vacunar.

En Mississippi aumentan contagios COVID por variante Delta.

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Antivacunas, principales víctimas de variante Delta

El Dr. Thomas Dobbs, oficial de salud estatal, dijo que había habido una serie de nuevas infecciones y muertes entre personas por lo demás sanas de entre 20 y 30 años.

"Hemos perdido 4 personas sanas en sus 20 años, dos de ellas estaban embarazadas, ninguna vacunada. Si miramos a las que tienen 30 años en los últimos cuatro días, hemos perdido a 10 personas en sus 30 y estas no son personas que padecen enfermedades crónicas o pacientes con cáncer ", dijo.

Las bajas tasas de vacunación y la variante Delta más infecciosa del coronavirus han provocado un aumento de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, abrumando algunos sistemas médicos estatales.

El estado ha luchado con un aumento del 142% en las hospitalizaciones en las últimas dos semanas.