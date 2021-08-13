Sicarios ejecutan a hombre acompañado de menor en calles de Guayaquil

Sicarios ejecutan a hombre mientras caminaba acompañado de un menor de edad sobre la avenida Casuarina en el noroeste de Guayaquil. La violenta muerte se registró durante la tarde del día 12 agosto (2021) sobre la avenida mejor conocida como la "entrada de la 8", en Guayaquil.

Niño de 7 años fue testigo del asesinato de su padrastro en Guayaquil

El hombre caminaba por la acera en sentido hacia la vía Perimetral cuando súbitamente fue atacado a tiros por un par de sujetos. La víctima estaba acompañada de un menor de edad, su hijastro. Al momento del ataque, el menor (que por fortuna resutó ileso) corrió para protegerse.

Los transeúntes que se encontraban en los alrededores del lugar, también buscaron resguardar su integridad mientras los sicarios le dispararon en diversas ocasiones a su víctima en la cabeza.

Inmediatamente después del ataque, los agresores huyeron a bordo de una moto que era conducida por un tercer cómplice.

Momento en el que un ciudadano pierde la vida a manos de #sicarios en el noroeste de #Guayaquil (sector: Entrada de la 8); la víctima caminaba junto a un menor de edad quien resultó ileso pic.twitter.com/DFIBI2Xs7T — CENTRO digital (@radiocentroec) August 13, 2021

Cámara de vigilancia captó el momento del ataque

Una cámara de videovigilancia captó el momento del ataque y así se se pudo observar las características de la motocicleta en la que escaparon los agresores.

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Óscar Orellana, subjefe policial del distrito Nueva Prosperina, señaló que varios agentes que efectuaban patrullaje cerca de la zona, escucharon varias detonaciones.

Intensa persecución en busca de los sicarios de Guayaquil

Entonces, elementos de la policia comenzaron una persecución e instantes después lograron la detención de uno de los participantes en el ataque. Además, la motocicleta y un arma de fuego fueron decomidadas. En el lugar del ataque los peritos recopilaron diez.