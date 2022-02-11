En medio de pandemia, listas flores para San Valentín en EU

El amor está en el aire este Día de San Valentín, al igual que la inflación y los desafíos para que los proveedores y distribuidores se aseguren de que las flores y las rosas se distribuyen.

Mark Chatoff / California Flower Mall:

Hay problemas con la entrada y salida de camiones, ya sabes, y la logística, y creo que ha sido una larga cadena de eventos con la pandemia, con cuellos de botella, con la producción, el crecimiento de la producción y también con las rutas de las aerolíneas desviadas.

Chatoff alberga a 30 mayoristas de flores en su Flower Mall en el centro de Los Ángeles. Dice que, si bien la oferta está llegando lentamente a las florerías, los consumidores tienen que adaptarse y considerar opciones para la ocasión especial.

"Sabes, hay escasez, lo entiendo con flores blancas y rosas y todo eso. Pero hay otros productos y otros productos florales que están fácilmente disponibles y son abundantes", asegura Chatoff.

Cuando se suman los problemas de inflación, logística y cadena de suministro, todo se reduce a que el consumidor tiene que hurgar en sus bolsillos.

En medio de problemas en cadenas de suministro, las flores para San Valentín están listas en EU.

La vendedora de flores Lizette Martínez caminó por el callejón de los mayoristas de flores para comprar suministros para su negocio, dijo que está pagando el doble en comparación con la primavera pasada, sin embargo, sus clientes siguen comprando.

"Aunque los precios han subido, quiero decir, todavía puedo, ya sabes, hacer los arreglos y no les importa el precio, lo cual es un poco sorprendente".

Venta de flores en San Valentín, detrás de dulces y tarjetas

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), se espera que el gasto de los consumidores alcance los $23,900 millones de dólares este Día de San Valentín, siendo las flores el tercer artículo de regalo más popular con un 37 %, superado por los dulces ( 56%) y las tarjetas de felicitación (40%).

Si bien Chatoff tiene la esperanza de que la situación mejore para el Día de la Madre, el día más ocupado del año para los floristas, por ahora, dice, los consumidores tienen que pagar un poco más para hacer sonreír a sus seres queridos.

"No creo que puedas ponerle precio al costo del amor. Creo que es algo que existe, tiene un valor supremo. Entonces, haces lo que tienes en tu corazón e inundas a tu ser querido con flores en tu corazón". apreciación. Es solo que va a costar un poco más este año ".

