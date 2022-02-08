Camioneros de Canadá bloquean puente más transitado con EU

Camioneros canadienses bloquearon el martes el puente más transitado con Estados Unidos (EU), mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se prepara para enfrentar a los legisladores y discutir la creciente crisis.

Los camioneros, que exigen el fin de los mandatos federales de vacunación contra el Covid-19 para el tráfico transfronterizo, llegaron por primera vez a Ottawa el pasado día 28 de enero y se de forma gradual se han ido apoderando del centro de la capital canadiense.

Traffic into Canada shut down on the Ambassador Bridge, with a trickle of vehicles now making their way into the U.S. after one-way border crossing reopened here this Tuesday. Both directions were blocked since yesterday afternoon as part of the Canadian trucker Freedom Convoy pic.twitter.com/qWK2M16jAg — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 8, 2022

Molestos camioneros canadienses bloquean puente más transitado con EU

Los camioneros comenzaron a bloquear el tráfico a última hora del lunes y un sitio web del gobierno canadiense se mostró que el puente se cerró en ambas direcciones a las 07:11 (hora local).

Canadá envía el 75 por ciento de sus exportaciones de bienes a Estados Unidos (EU) y los camiones tienen un papel crucial. El puente suele manejar alrededor de 8 mil tráilers al día, lo que subraya la importancia económica de este bloqueo.

Mientras la policía de Canadá ha comenzado a recuperar lentamente el control, los camioneros, muchos de los cuales exigen la renuncia de Trudeau, trasladaron su atención al puente Ambassador, que une a las ciudades de Detroit en EU y Windsor en Canadá.

En una entrevista informal durante la pasada noche, Tom Marazzo, portavoz de laprotesta de Ottawa señaló que: "nos enviaron aquí para enviar un mensaje y el mensaje no se está transmitiendo".

Justin Trudeau enfrenta crisis de camioneros en Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ha pasado 10 días aislado después de contraer Covid-19, regresará a la Cámara de los Comunes para enfrentarse a los legisladores de la oposición que exigen que haga más para poner fin a lo que un asistente llamó una "humillación nacional".

En un debate de emergencia efectuado en la Cámara de los Comunes, el primer ministro de Canadá señaló que "hay personas intentando bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Tiene que parar".



Justin Trudeau, primer ministro de Canadá:

Los que están gritando a las demás porque están usando una mascarilla no definen lo que es ser la mayoría de los canadienses.