Francia comienza a administrar vacuna COVID a niños de 12 años

Perceval Gete, un niño francés de 12 años, es una de las personas más jóvenes de Europa que recibió una vacuna contra el COVID-19, y para adecuarse a su corta edad, la enfermera que lo inyectó utilizó una aguja especial, una pequeña y delgada.

Su madre llevó a Perceval a un centro de vacunación cerca de París, el primer día en que la edad de elegibilidad en Francia se redujo a 12 años.

"Quería que se hiciera lo antes posible, porque mientras más personas se vacunen, más rápido se podrán levantar las restricciones impuestas por la pandemia", contó su madre, Melanie Gete, en el centro de vacunación del suburbio de Vitry-sur-Seine después de que Perceval recibió la vacuna.

💉👧 Con agujas pequeñas, Francia comienza a administrar vacunas contra el COVID-19 a niños de 12 años https://t.co/rOEZC6IUTM pic.twitter.com/Rb5fo466QT — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 16, 2021

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Papás deben aprobar la vacunación de sus hijos

El gobierno de Francia ha hecho que las personas de 12 años en adelante sean elegibles para la vacuna COVID-19, siempre que tengan el consentimiento de los padres.

Anteriormente, la edad mínima en Francia era 18, o 16 si la persona tenía condiciones subyacentes o estaba en contacto con una persona vulnerable al virus.

En las naciones ricas de todo el mundo, los gobiernos han ampliado sus programas de vacunación para incluir a las personas más jóvenes, pero la elegibilidad a partir de los 12 años en Francia es uno de los más bajos de cualquier miembro de la Unión Europea.

Agujas especiales para vacunar a los niños

La enfermera Aurelie Job, que administró la vacuna a Perceval Gete, usó una aguja que tiene aproximadamente la mitad de la longitud del tamaño estándar que se usa para los adultos.

"Los niños tienen brazos más pequeños, por lo que necesitamos agujas más delicadas y pequeñas para vacunarlos", indicó. "Nos impide tocar el hueso mientras vacunamos a los niños y es menos molesto para ellos", añadió.

Olivier Véran, Ministro de Salud de Francia, dijo que ha visto a gente motivada por vacunarse, personas que quieren que las escuelas no se cierren en el próximo curso escolar, que quieren ir de vacaciones con más libertad.

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