Cuba inicia ensayos de vacuna Soberana en niños y adolescentes

Este lunes en Cuba iniciaron los ensayos de la vacuna Soberana en niños y adolescentes, informó el Ministerio de Salud (Minsap) de dicho país.

En el ensayo de la vacuna Soberana participan 350 niños y adolescentes de entre ocho y 18 años de edad, cuyos padres dieron la autorización para que reciban dos dosis de la vacuna Soberana y una tercera llamada Soberana plus, con un intervalo de 28 días.

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Los ensayos de la vacuna Soberana en Cuba se realizarán en dos grupos, el primero con menores de 12 a 18 años y el segundo estará conformado por un grupo de niños de tres a 11 años.

Para los ensayos de la vacuna Soberana se requiere la autorización de padres o tutores legales de los niños entre tres y 11 años; mientras que el grupo etario de 12 a 18 solo necesitan el consentimiento de los adolescentes, de acuerdo con funcionarios de Cuba.

¡Qué alegría, Gabriel! Emociona ver tu video. Todo saldrá bien, nuestros científicos son héroes. Un fuerte abrazo y síguenos contando cómo va. Dile a tus compañeros en el ensayo que estamos orgullosos de ellos. #MásQueUnaVacunaEsUnPaís https://t.co/ubicdyQTQt — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 15, 2021

Niño de 12 años, primero en recibir vacuna Soberana en Cuba

Gabriel de San Agustín La Lisa, de 12 años, fue el primero de los 350 niños en recibir la vacuna Soberana, como parte de los ensayos que iniciaron este lunes.

En un video difundido a través de redes sociales del gobierno de Cuba, Gabriel expresó su alegría de participar en los ensayos: “Estoy vacunado, tengo que venir dentro de un mes para vacunarme de nuevo ¡Viva Soberana!", escribió.

Inicia ensayo clínico de #SoberanaPediatría. El primer niño cubano al que se le aplicó el candidato vacunal #Soberana02 es Gabriel de San Agustín La Lisa. Les compartimos sus palabras. #CubaPorLaNiñez #CubaViva @BioCubaFarma @PresidenciaCuba pic.twitter.com/RUGN3F05np — Instituto Finlay de Vacunas (@FinlayInstituto) June 14, 2021

La aprobación de los ensayos de la vacuna Soberana en niños y adolescentes de Cuba es debido al incremento considerable de los casos de Covid-19 en la población pediátrica, ya que la isla ha registrado 18 mil 249 contagios en niños y adolescentes hasta el pasado 27 de mayo, entre ellos se encuentran 983 niños menores de un año.

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Otro adolescente, quien también participó en los ensayos de la vacuna Soberana, declaró que el proceso se llevó con seguridad y le brindaron la confianza.

#Cuba

Tranquilidad, seguridad y confianza en la ciencia y el ensayo clínico, nos dice este adolescente

Todo transcurrió con la tranquilidad esperada, pero sin perder la alegría típica de nuestros jóvenes. Ellos dejaron momentos para fotos y contar sus historias#SoberanaPediatría pic.twitter.com/fE6zYPeU0S — Instituto Finlay de Vacunas (@FinlayInstituto) June 14, 2021

Luego de recibir la primera dosis de la vacuna Soberana, los niños permanecen una hora bajo vigilancia, después tendrán que acudir dentro de 24, 48 y 72 horas para monitorear si se presentan eventos adversos relacionados con la dosis.

Cuba actualmente realiza ensayos para las vacunas Soberana y Abdalá y se espera que tengan autorización de las autoridades sanitarias.

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