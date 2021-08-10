Fuerzas afganas matan a 16 talibanes en la provincia de Kandahar

Dieciséis insurgentes talibanes fueron asesinados por las fuerzas afganas, respaldadas por la fuerza aérea, en la provincia de Kandahar, de acuerdo al ministerio de defensa de Afganistán.

El video publicado en su Facebook mostró los ataques aéreos llevado a cabo en campos de la provincia. Reuters no pudo verificar de forma independiente las ubicaciones ni la fecha de las imágenes. El ministerio dijo en un comunicado a través de la red social que otros seis talibanes resultaron heridos mientras que ocho escondites, tres motocicletas así como parte de sus armas y municiones fueron destruidas el domingo 8 de agosto.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano dijo el lunes que los ataques de los talibanes continuaban en varios lugares, pero que las fuerzas de seguridad y defensa afganas los estaban repeliendo, además de que el enemigo había sufrido "muchas bajas".

Las fuerzas afganas han informado de varias incursiones victoriosas contra los talibanes y sus bajas en distintas áreas del país.

Afganistán puede hacer frente a los talibanes: EU

El Pentágono dijo el lunes 9 de agosto que la situación de seguridad en Afganistán "no iba en la dirección correcta", luego de que los militantes talibanes capturaron una sexta capital provincial afgana.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por la tendencia, pero que las fuerzas de seguridad afganas tenían la capacidad para luchar contra el grupo insurgente.

"Estas son sus fuerzas militares, estas son sus capitales provinciales, su gente a la que deben defender y realmente dependerá del liderazgo que estén dispuestos a exudar aquí en este momento en particular", dijo Kirby.

Afghan security situation not going in right direction- Pentagon https://t.co/6b1Pp1lslI pic.twitter.com/2q6WdhkERM — Reuters (@Reuters) August 9, 2021

Ciudades afganas tomadas por los talibanes

A raíz de la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes han tomado docenas de distritos y cruces fronterizos en los últimos meses.

La ciudad de Aybak (también conocida como Samangan), es la sexta capital regional de Afganistán que es capturada por los insurgentes en menos de una semana. El domingo 1° de agosto, la ciudad de Kunduz (Qundūz) también fue tomada por los combatientes talibanes. Al final del día, las fuerzas gubernamentales solo tenían el control del aeropuerto y su propia base.

Sar-e Pul, Herat, Taloqan y Šibarġan (Sheberghan) son otras capital provincial que ya está en manos talibanes.

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