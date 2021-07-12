Haití detuvo a presunto autor intelectual del asesinato de Moise. El jefe de policía Léon Charles, anunció que los agentes arrestaron a un haitiano acusado de volar al país en un jet privado y trabajar con los autores intelectuales y los presuntos asesinos detrás del asesinato del presidente Jovenel Moise.

Charles identificó al sospechoso como Christian Emmanuel Sanon, sin dar ninguna información personal sobre él, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Charles dijo que los agentes encontraron varios artículos en la casa del hombre, incluido un sombrero con el logo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, 20 cajas de balas, piezas de armas, cuatro placas de automóviles de la República Dominicana, dos automóviles y correspondencia con personas no identificadas.

Sospechosos detenidos

Antes de esta detención, la policía haitiana publicó el listado completo con los 20 nombres de los sospechosos detenidos e identificados hasta el momento, incluidos dos ciudadanos hatiano-estadounidenses.

Con Sanon, ya serían tres arrestados con esta nacionalidad. James Solages y Joseph Vincent son los otros dos estadounidenses de origen haitiano bajo custodia policial.

Su objetivo no era asesinar al presidente

Estos dos últimos han dicho a las autoridades haitianas que su objetivo no era asesinar al presidente, sino cumplir una orden de arresto de 2019 contra él e instar a Sanon como presidente, según ha indicado 'Miami Herald'.

Asimismo, este domingo la policía de Haití confirmó la detención de otro exmilitar colombiano, Gersaín Mendivelso Jaimes, con lo que en total son 18 los ciudadanos de este país arrestados por su implicación en el asesinato mientras que otros cinco colombianos están prófugos.

Los colombianos detenidos como presuntos autores del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, habrían sido contratados por una empresa de seguridad estadounidense de Florida

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Seguimos avanzando”, dijo León Charles sobre los esfuerzos de la policía para resolver el descarado asesinato que ocurrió la madrugada del miércoles en la residencia privada de Moise, en un ataque que hirió gravemente a su esposa, Martine Moise, quien fue trasladada en avión a Miami y permanece hospitalizada. No quedó claro de inmediato si Sanon tenía un abogado.

Investigación conjunta con Colombia

El jefe Charles dijo que la policía está trabajando con funcionarios colombianos de alto rango para identificar detalles del presunto complot, incluso para saber con precisión cuándo los sospechosos salieron de Colombia y quién pagó sus boletos.

El anuncio se hizo horas después de que cientos de haitianos buscaran consuelo en la oración en los servicios religiosos de la madrugada del domingo, cuando una lucha por el poder político amenazaba con desestabilizar aún más su frágil país.

Los líderes de la iglesia católica romana y protestante pidieron calma y le dijeron a la gente que se mantuviera firme a medida que aumentaba la ansiedad por el futuro, y las autoridades no proporcionaron respuestas o teorías sobre quién fue el autor intelectual del asesinato a cargo de un grupo de hombres armados el miércoles temprano en la casa del presidente.

Haití, un país de más de 11 millones de habitantes, tiene actualmente solo 10 funcionarios electos después de que no pudo celebrar elecciones parlamentarias, lo que llevó a Moise a gobernar por decreto durante más de un año hasta su muerte. Mientras las calles estaban tranquilas el domingo, los funcionarios del gobierno se preocupan por lo que se avecina y han solicitado ayuda militar de Estados Unidos y la ONU.

