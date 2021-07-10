Ola de calor golpea Europa; en España y Rusia se dispara el termómetro

Hacía demasiado calor para que algunos de los residentes de Moscú siguieran el consejo de evitar nadar en el río Moskva este fin de semana en Rusia cuando las temperaturas se dispararon a 33 grados Celsius.

"Por eso hay tanta multitud hoy aquí. La gente quiere naturaleza, estar más cerca del agua, buscan un respiro de este calor", aseguró Mikhail Romanov.

Muchos de los que acudieron en masa a la playa y las orillas del río fueron filosóficos y dijeron que lo disfrutarán mientras dure a pesar de las temperaturas unos 10 grados por encima de la media de junio y julio.

"Durante tantos años, finalmente sentimos el verano, así como el invierno este año. Estoy satisfecho", dijo Natalia, residente de Moscú.

Calor extremo golpea a Rusia y España. REUTERS/Javier Barbancho|JAVIER BARBANCHO/REUTERS

La vecina Finlandia está experimentando la misma ola de calor sofocante y persistente. Apenas el lunes pasado, una estación meteorológica del norte de Finlandia registró 33.5 grados Celsius, la segunda más alta en Laponia, y la temperatura promedio de junio en Helsinki fue la más alta desde que comenzaron los registros en 1844, según el instituto meteorológico finlandés.

En junio, Moscú se había disparado a la temperatura más alta registrada. Volvió a bajar en julio hasta el pico del sábado.

En los Estados Unidos, la gente en los estados occidentales se está preparando para un clima más abrasador este fin de semana también después de que el mes más caluroso de junio registrado en los Estados Unidos, mató a decenas de personas, se tensaron las redes eléctricas y se agotaron los depósitos.

After hottest June ever, U.S. braces for new heatwave in West https://t.co/G5evrXm4NB pic.twitter.com/RnAYmL3clb — Reuters (@Reuters) July 9, 2021

En España también se dispara el termómetro

Los madrileños acudieron al parque de El Retiro para escapar del calor de este fin de semana cuando las temperaturas subieron a 43 grados Celsius.

Algunas partes de España verán que las temperaturas suban a 50 grados a medida que una ola de calor llegue a Europa durante sábado y domingo.

Calor extremo golpea a Rusia y España. REUTERS/Jon Nazca|JON NAZCA/REUTERS

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En Madrid, la gente luchaba por mantenerse fresca a 36 grados Celsius, mientras que la gente del sur de Sevilla se derretía por debajo de los 43 grados.

Anna, una turista alemana que camina por el parque más famoso de Madrid, dijo que le resultaba difícil sobrellevar la situación.

"¡Hace mucho calor! Estamos aquí para visitar la ciudad y hace un calor increíble", dijo.

Una pareja estaba más preocupada por su perro, que pusieron en una hielera durante su paseo por el parque.

