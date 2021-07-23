Las calles continúan convertidas en ríos en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan. Los esfuerzos de búsqueda y recuperación se han visto obstaculizados por la inundación. Históricas inundaciones en China dejan al menos 51 muertos.

Rescatistas y voluntarios utilizan embarcaciones improvisadas, camiones y excavadoras proporcionadas por empresas de construcción.

Muertos y desalojados

Después de que la ciudad registrara el equivalente a un año de lluvia en solo unos pocos días, el número de personas fallecidas aumentó a 51 y cerca de 400 mil desalojados.

Rescatan a un bebé

Un bebé que quedó atrapado junto con su madre bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Zhengzhou fue rescatado. Las fuertes lluvias e inundaciones ocasionaron que ambos quedaran atrapados.

Los equipos de emergencia dijeron que el rescate se produjo después de 24 horas porque las carreteras estaban bloqueadas por las inundaciones.

El menor fue llevado al hospital donde es reportado estable, sin embargo su mamá perdió la vida.

Pérdidas millonarias

Las lluvias torrenciales que cayeron esta semana en la provincia de Henan causaron daños por más de 65,500 millones de yuanes (unos 200,000 millones de pesos), indicaron en un comunicado las autoridades de Zhengzhou.

Henan es la tercera provincia más poblada de China, con casi 100 millones de habitantes.

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Del total de fallecidos 12 murieron en el tren subterráneo de la ciudad de Zhengzhou, que terminó inundado.

En la metrópoli de 10 millones de habitantes, los bomberos y los socorristas trabajaban el viernes con enormes bombas para retirar las grandes cantidades de agua acumuladas en las calles.

Las inundaciones han generado una situación "extremadamente grave", según las calificó el presidente Xi Jinping.

El presidente Xi instó a la movilización ante la inclemencia del tiempo. "Han cedido represas, provocando graves heridas, muertes y daños. La situación por las inundaciones es sumamente grave", declaró.

Según las autoridades locales, más de 36,000 residentes de la ciudad estaban afectados por el desastre.

Alerta máxima por represa

La mirada está puesta también en la brecha de 20 metros abierta en el muro de la represa de Yihetan, cerca de Luoyang, una ciudad de 7 millones de habitantes, y que "puede romperse en cualquier momento", advirtió el ejército.

Los militares tenían previsto realizar una operación de urgencia para tratar de desviar las crecidas y evitar una catástrofe.

Las lluvias estacionales provocan cada año inundaciones en China. Pero la amenaza ha crecido en los últimos años, debido a la construcción de represas o desviaciones del cauce de los ríos que a menudo han cortado las conexiones existentes entre los ríos y los lagos adyacentes.

