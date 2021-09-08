Como holograma, así aparece dama de honor en la boda de su mejor amiga

Como si hubiera sido teletransportada, Sarah Redington asistió como un holograma a la boda de su mejor amiga Brittany Smith. Apareció con un vestido de gala y una copa de champán en mano.

Dama de honor en versión virtual

En directo desde Londres, la dama de honor, participó en la boda que tuvo lugar en Canadá.

Durante su proyección, increíblemente realista, dio un breve mensaje a los novios antes de desaparecer como un destello de luz.

Holograma dama de honor|ARHT Media and CORINNE MCDONALD FILMS INC

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La pareja había fijado originalmente la fecha de su boda para el 29 de mayo de este año, pero las continuas restricciones del COVID-19 la retrasaron hasta el 14 de agosto. Y fue precisamente por las limitaciones de la pandemia, que la dama de honor no pudo asistir físicamente al evento, pero el novio ideó una novedosa forma de sorprender a su amada.

"No sé cómo se me ocurrió la idea de un holograma, pero muchos de nosotros sabemos que esta tecnología existe", declaró Jeffrey Gallant, el novio.

Un vídeo muestra a Jeffrey sorprendiendo a su esposa en el banquete de bodas con el holograma, que también transmitía audio a los invitados.

Dama de honor pantalla verde|ARHT Media and CORINNE MCDONALD FILMS INC

La dama de honor hizo un brindis con su mejor amiga, la novia

La maniobra fue posible gracias a una empresa de hologramas con sede en Toronto que suele trabajar para transportar a presentadores y celebridades a eventos.

La empresa afirma que puede transportar personas a uno o varios lugares al mismo tiempo desde cualquier lugar y a cualquier parte del mundo a través de Internet.

"Capturas a personas en una parte del mundo y las transportas a cualquier otra parte del mundo, donde pueden tener interacciones bidireccionales en tiempo real", dijo Larry O'Reilly, director general de la empresa de hologramas.

Dicha compañía ya había emitido una proyección del físico Stephen Hawking ante un público de Hong Kong, en donde habló de su carrera y respondió a preguntas sobre la posibilidad de vida en otros planetas.

Los hologramas realizan una de las manipulaciones más complejas de la luz: permiten almacenar y reproducir toda la información que transporta la luz en 3D.

Una fotografía típica basada en una lente codifica el brillo de cada onda luminosa, lo que significa que una foto puede reproducir fielmente los colores de una escena, pero en última instancia produce una imagen plana.

En cambio, un holograma codifica tanto el brillo como la fase de cada onda luminosa para ofrecer una representación más fiel del paralaje y la profundidad de una escena.

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