Huevos de cemento para celebración de Pascua en Rusia

La Pascua Ortodoxa es una muy buena oportunidad para conocer las costumbres y tradiciones de Rusia. Durante esta celebración, es algo típico pintar huevos.

Dicha conmemoración llegó al país en el siglo XX, junto con la cristianización. Los ortodoxos celebran la Pascua según el calendario juliano, por eso la fecha no siempre coincide con la Pascua católica.

Tiempo de regalar y compartir

Los huevos son uno de los elementos principales de la Pascua en Rusia. Generalmente, la gente los pinta de rojo, y es que según una leyenda local, gracias a un huevo rojizo fue anunciada la resurrección de Cristo.

Durante la celebración, hay un juego en que cada persona hace chocar su huevo con el huevo de otros; quien tenga la cáscara rota queda eliminado. Por ello, una empresa está fabricando "huevos invencibles" hechos de cemento que asegurarán la victoria para las personas que participan en la tradicional pelea de huevos.

"La tradición es la pelea de huevos y con los nuestros, la gente siempre ganará". - Pyotr Agaryshev, creador de los huevos de cemento.

To ensure victory in traditional egg fights during Orthodox Easter celebrations in Russia, a company has made Easter eggs which are 'invincible' pic.twitter.com/nLyvXD47Sp — Reuters (@Reuters) April 29, 2021

Te puede interesar: Reino Unido: Monos y suricatas protagonizan búsqueda de huevos de pascua.

Los huevos de cemento se suman a la competencia

"Para Pascua podemos pintar los huevos de concreto con patrones tradicionales. Nos gusta pintar rostros humanos y personajes" - Pyotr Agaryshev, creador de los huevos de cemento.

Sin embargo, estos creativos huevos no serán solo para la celebración de Pascua sino también para aniversarios, cumpleaños y cualquier otro evento de festejo, y es que sus diseños son personalizados.

"Tenemos la opción de pintarlos con variantes más interesantes, como huevos con máscaras". - Pyotr Agaryshev, creador de los huevos de cemento.

Los huevos de cemento comienzan su vida como un huevo de gallina ordinario, que se ahueca y se convierte en un molde para el concreto líquido.

"Primero, perforamos un agujero en un huevo y sacamos la yema y la clara. Entonces tenemos una cáscara lista para usarse". - Pyotr Agaryshev, creador de los huevos de cemento.

Además de las decoraciones festivas, los motivos populares en los huevos este año, son temáticas relacionadas con la salud, los médicos y las enfermeras.

"Estos huevos podrían ser un regalo de Pascua. Algunas personas lo compran como regalo de cumpleaños o para celebrar cualquier cosa". - Pyotr Agaryshev, creador de los huevos de cemento.

Te recomendamos: Huevos de Pascua, tradición que se vive a pesar de COVID-19.

