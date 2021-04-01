Huevos de Pascua, tradición que se vive a pesar de COVID-19

La incertidumbre por las continuas restricciones impuestas por los gobiernos de distintos países para evitar contagios por COVID-19 han detenido muchas celebraciones mundiales, entre ellas la búsqueda de los Huevos de Pascua, este año la Pascua se celebrará el domingo 4 de abril.

Una tradición que se piensa apareció hace miles de años, específicamente en la Era de Hielo, donde los seres humanos, al final del invierno, comían los huevos de las aves que migraban porque no podían salir a cazar hasta que el clima mejorara.

Con el Cristianismo, diferentes países del continente europeo y americano adoptaron como tradición, bendecir una canasta con huevos de Pascua el Sábado de Gloria.

Finalmente en el siglo XIX, pasteleros decoraron sus negocios con huevos de chocolate de distintos colores y de ahí se volvió una tradición.

REINO UNIDO

Como cada año, en el zoológico de Londres, monos ardilla de cabeza negra y suricatas participaron en la búsqueda de huevos de Pascua.

Trabajadores colocaron en variso árboles, huevos de colores con golosinas en el interior, por segunda vez no hubo visitantes que fueran testigos de como los animales del lugar disfrutaban de los regalos.

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Debido al confinamiento impuesto para evitar contagios por COVID-19, los zoológicos de Reino Unido han estado cerrados al público, sin embargo se espera vuelvan abrir el próximo 12 de abril, fecha en la que se espera la reapertura de más atracciones al aire libre.

ALEMANIA

Con cinco meses de invierno y confinamientos continuos, los alemanes buscan un poco de color en sus vidas, especialmente para los niños.

Razón por la que un residente de un vecindario de Berlín y sus vecinos decoraron con huevos de Pascua los jardines que rodean la zona donde viven, los colgaron en los árboles y en el césped colocaron otros más junto con imágenes de conejos, de duendes y hasta de Buda.

Una tradición que lleva cinco años y que en esta ocasión no iban a dejar de hacer con tal de ver a los niños felices en medio de este confinamiento.

A partir del Viernes Santo, autoridades de Berlín prohibirán las reuniones y reducirán el número de niños en las guarderías con el objetivo de detener una tercera ola de contagios por COVID-19.

BÉLGICA

La pandemia por COVID-19 también ha traido crisis económicas entre los comerciantes principalmente por la ausencia del turismo extranjero.

Pero los habitantes de Brujas, Bélgica no han abandonado al chocolatero Dominique Persoone, quien ha preparado para esta Pascua unos huevos de chocolate con una mezcla especial de la casa.

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En esta temporada, miles de extranjeros pasearían por las calles y canales de Brujas, algo que ha impedido la pandemia desde el año pasado. Esto ha traído como consecuencia el cierre de la mayoría de las 60 chocolaterías de la ciudad.

Bélgica tiene una de las tasas de mortalidad per cápita por COVID-19 más altas del mundo, hasta el martes se habían registrado más de 22 mil fallecimientos.

