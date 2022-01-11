Conoce ImagineRio: el atlas digital para explorar Río de Janeiro

Un nuevo atlas digital está proporcionando una visión excepcional de la historia de la 'maravillosa' ciudad de Brasil: Río de Janeiro. Se trata de ImagineRio, un atlas digital que documenta la evolución social y urbana de la segunda ciudad más grande del país.

"ImagineRio reúne documentos como fotografías históricas, iconografía, proyectos urbanos y de arquitectura y cartografía histórica en una sola plataforma digital", dice Sergi Burgi, el coordinador de fotografía el Instituto Morela Salles.

Los usuarios pueden pasear digitalmente por calles empedradas y explorar hitos clave en la historia de Río de Janeiro, como la inauguración de la famosa estatua del Cristo Redentor.

Did you know that in order to create the city of Rio de Janeiro, city planners literally moved mountains?



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"Es una documentación cartográfica que nos permite ver la transformación de Río de Janeiro. Por ejemplo, la tala hacia los vertederos que se convirtieron en el Aeropuerto Santos Dumond con toda la orilla hacia el parque Aterro do Flamengo y el propio Aterro do Flamengo en la década de 1950", asegura Burgi.

La plataforma digital ImagineRio proporciona acceso a miles de fotografías de archivo, planos arquitectónicos y paisajes que fueron digitalizados en una línea de tiempo catalogada en una serie de mapas interactivos de Río de Janeiro.

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"Conseguimos posicionar automáticamente la cámara como estaba originalmente en varias de las tomas para mejorar la posición del fotógrafo y el ángulo en el que la cámara estaba capturando la imagen en ese momento. Conseguimos transferir automáticamente toda esa información a la plataforma ImagineRio. Es un uso innovador de recursos cotidianos como la cartografía digital a través de la construcción de modelos 3D", comentó Burgi respecto a la inclusión y "mejora" de las fotografías antiguas.

ImagineRio es parte de la iniciativa Historia del Arte Digital, fundada por la Fundación Getty en Los Ángeles.

"Creo que es fundamental conservar el legado cultural en forma digital. Nuestra misión es llegar a la gente", dijo el coorinador Sergio Burgi.