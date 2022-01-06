Río de Janeiro cancela el carnaval callejero 2022 por Covid-19

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Río de Janeiro canceló los desfiles y fiestas callejeras durante el mundialmente conocido carnaval, debido al aumento de casos de Covid-19 con la variante Omicron en Brasil.

Sin embargo, Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro señaló que este año sí se celebrará el desfile de las escuelas de samba, y que el público podrá observar el carnaval desde las tribunas del Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

El alcalde añadió que los asistentes al Sambódromo deberán cumplir con las medidas sanitarias necesarias para prevenir la propagación del Covid-19.

“El carnaval callejero, por su propia naturaleza debido al aspecto demográfico que tiene, hace imposible ejercer cualquier tipo de inspección”, indicó el alcalde de Río de Janeiro.

NADA DE ENSAIO TÉCNICO EM 2022! Jorge Perlingeiro afirmou que haverá apenas o teste de luz e som c/ a Viradouro. "Você não cancela aquilo que não existe. Não estava divulgado ainda". O atraso nas obras do Sambódromo e dificuldade de controle sanitário foram as razões apontadas. pic.twitter.com/cPxDYQckYW — Carnavalize (@Carnavalize) January 6, 2022

Se espera que cada noche del carnaval asistan alrededor de siete mil espectadores al Sambódromo, donde los interesados deben pagar su entrada y ocupar un lugar en las gradas, para que las autoridades puedan controlar la afluencia de gente.

Incluso, algunos medios locales informaron que las autoridades de Río de Janeiro está pensando en un sistema para exigir comprobante de vacunas y test negativo de Covid-19, sin embargo no es oficial.

Más ciudades de Brasil cancelan su carnaval por Omicron

Río de Janeiro no es la única ciudad de Brasil que canceló el desfile del carnaval callejero. La semana pasada, la ciudad de Salvador anunció que no realizaría el popular evento para evitar contagios de Covid-19.

Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, también suspendió los desfiles callejeros de este 2022.

Por su parte, Sao Paulo tiene previsto trasladar su desfile callejero al circuito de Fórmula 1 de Interlagos, informaron medios locales.

Los casos de Covid-19 cumentaron en Brasil en los últimos días. Incluso, el Ministerio de Salud informó el martes de 18 mil 759 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, y de 175 muertes por Covid-19.

Además, las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron unos 170 casos de Omicron en el país, frente a los 32 resgitrados de hace dos semanas.

