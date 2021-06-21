Impresionante explosión cerca de un portaviones de Estados Unidos. La marina inició una serie de pruebas en su portaviones más nuevo y avanzado realizando poderosas explosiones para determinar si el barco está listo para la guerra.

TEST EXPLOSION 😱 | The U.S. Navy set off an explosion near the USS Gerald R. Ford aircraft carrier in the Atlantic Ocean June 18. The explosion was part of a “full ship shock trial," which is done near warships to check that they can withstand harsh conditions. pic.twitter.com/P0LUp1m3pO — News 6 WKMG (@news6wkmg) June 21, 2021

La primera de las pruebas, conocidas como Full Ship Shock Trials, ocurrió el viernes, cuando la Armada desencadenó un evento explosivo gigante cerca del USS Gerald R. Ford, según un comunicado.

Imágenes y videos mostraron una enorme explosión de agua en el océano como resultado de lo que los medios estadounidenses informaron que fue una explosión de 18,144 kilogramos.

La explosión se registró como un terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que la explosión, que ocurrió en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida, se registró como un terremoto de magnitud 3.9.

La Armada “realiza pruebas de choque de nuevos diseños de barcos utilizando explosivos activos para confirmar que nuestros buques de guerra pueden seguir cumpliendo los exigentes requisitos de la misión en las duras condiciones que podrían encontrar en la batalla”, dijo en el comunicado.

La Armada está llevando a cabo las pruebas de choque de acuerdo con la Instrucción 9072.2 de la Oficina del Jefe de Operaciones Navales, y según lo dispuesto por la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2016, agrega el comunicado.

Las pruebas de choque de Ford se realizan frente a la costa este de Estados Unidos, dentro de un estrecho calendario que "cumple con los requisitos de mitigación ambiental, respetando los patrones de migración conocidos de la vida marina en el área de prueba", según indica el comunicado de la Armada.

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El USS Gerald R. Ford (CVN 78) es el portaviones más nuevo y avanzado de la Armada estadounidense. En abril el buque concluyó un período de 18 meses de pruebas posteriores a la entrega, durante el cual la tripulación completó todas las pruebas requeridas, realizó las mejoras y el mantenimiento previstos antes de lo previsto, según explica el comunicado

El buque será sometido a mantenimiento

Después de las pruebas, el buque de guerra se someterá a mantenimiento y reparaciones.

Lo ensayos se están llevando a cabo “dentro de un cronograma estrecho que cumple con los requisitos de mitigación ambiental, respetando los patrones de migración conocidos de la vida marina en el área de prueba”, agregó la Marina.

El oficial al mando del portaaviones, el capitán Paul Lanzilotta, dijo que el trabajo es arduo cuando se tiene un barco con 5,000 espacios, “así que tenemos que preparar todo nuestro equipo”.

“También vamos a preparar a la tripulación para que tenga que saber qué esperar, deben practicar sus procedimientos de control de daños porque eso es algo en lo que todos debemos ser buenos, y cuando damos una descarga al barco, debemos asegurarnos de que tengamos el barco en las mejores condiciones posibles“, dijo Lanzilotta.

Costos del USS Gerald R. Ford

El USS Gerald R. Ford está batiendo todos los récords de costos asociados a un buque. Con más de 13,316 millones de dólares invertidos hasta ahora, es el buque más caro de la historia, aunque tampoco se sabe lo que costó el primer portaaviones chino.