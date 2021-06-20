Colombia: niña de 3 años baila con bebida alcohólica en la mano

En Cartagena, Colombia, una niña de solo tres años de edad fue captada bailando con una bebida alcohólica en mano. En el video, que circula en redes sociales, quedó registrado el momento en que la niña, en el barrio Fredonia al suroriente de la ciudad, baila con una lata de cerveza en la mano.

Indignante: nuevo caso de una menor con licor se registró en Cartagena.



En un video, que circula en redes sociales, se ve a la niña de 3 años con una lata de cerveza en la mano https://t.co/fgYtCHDn5w pic.twitter.com/9sJgdRqkXQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 19, 2021

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Menor de edad habría ingerido bebidas alcohólicas

Tras la alerta ciudadana, el equipo de protección a la infancia y adolescencia de la Policía de Cartagena logró identificar a los padres de la niña, quienes fueron conducidos a la comisaría de lo familiar.

"Con la verificación de las redes sociales y líderes sociales logramos obtener información por parte de la comunidad del lugar donde vive la niña, y de inmediato logramos ubicar a sus padres, quienes fueron trasladados a la comisaría de lo familiar. Se realizó una amonestación a los padres y ahora continúan las labores de apoyo del equipo sicosocial", explicó el teniente Andrés Castro, jefe del equipo de protección a la infancia y adolescencia de la Policía de Cartagena.

"Por ahora, la niña continúa con sus padres, pero si se logra evidenciar por parte de la comisaría de lo familiar y su equipo interdisciplinario que existió ingesta de bebidas alcohólicas por parte de la niña, se presentaría una denuncia para iniciar las investigaciones correspondientes del caso", precisó.

No es la primera vez que vinculan a un menor con el alcohol

Este nuevo caso enciende las alarmas, pues en enero a través de redes sociales se difundieron imágenes de un grupo de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en medio de una celebración de adultos.

La secretaria de participación de Cartagena, Paola Pianeta, rechazó este lamentable hecho, y detalló que ya se han hecho campañas para prevenir estas conductas. "Desde la unidad de infancia y familia estamos liderando una campaña que se llama 'Refréscate sin alcohol, que solo baste tu pasión', en donde nos acercamos a establecimientos comerciales y a padres de familia para prevenir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias sicoactivas a menores de edad, y además para evitar el consumo de alcohol frente a niños y niñas", puntualizó.

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