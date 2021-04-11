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Incendio devora 5 naves industriales en España

Un tremendo incendio que comenzó en un almacén de pintura la madrugada del domingo se extendió a varias naves industriales en la ciudad de Lugo, en España.

Incendio devoró 5 plantas industriales en España
Incendio devoró 5 plantas industriales en España. REUTERS.

Escrito por: Raziel Cruz Salazar

Un tremendo incendio que comenzó en un almacén de pintura la madrugada del domingo se extendió a varias naves industriales cercanas ubicadas en una zona ubicada en la ciudad de Lugo, en el noroeste de España.

Bomberos y servicios de emergencia lucharon contra el incendio en el polígono industrial de O Ceao. El incendio afectó a cinco negocios aunque no se reportaron heridos.

Incendio devoró 5 plantas industriales en España
Incendio devoró 5 plantas industriales en España. REUTERS.

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El clima les jugó en contra

El delegado autonómico de la Xunta de Galicia, Javier Arias, dijo: "El almacén de Castro Parga comenzó a arder, afortunadamente solo la mitad, donde había muchos productos y un importante stock de material. Luego el viento desplazó las llamas a la parte trasera de la bodega El Progreso, donde también se encuentra la bodega Frain, había llantas que han provocado este humo negro".

Incendio devoró 5 plantas industriales en España
Incendio devoró 5 plantas industriales en España. REUTERS.

Según el funcionario, los equipos de emergencia también evacuaron una gasolinera cercana, que por fortuna no fue alcanzada por las llamas.