Incendio en cárcel de Indonesia, decenas de muertos y heridos. Un enorme incendio arrasó una prisión superpoblada cerca de la capital de Indonesia, matando a al menos 41 reclusos, ocho personas más se encuentran heridas de gravedad e hiriendo a otros 80, informaron fuentes oficiales este miércoles.

Los responsables de la prisión indicaron en un comunicado que el fuego se inició de madrugada y supuestamente a raíz de un cortocircuito en el Bloque C del recinto penitenciario de Tangerang, designado para los reos con delitos de drogas y donde en el momento del incidente se encontraban al menos 122 personas.

Recuperan decenas de cuerpos

Las imágenes de televisión mostraban a los bomberos luchando por extinguir las llamas mientras columnas de humo negro salían del recinto. Decenas de cuerpos en bolsas naranjas fueron colocados en una sala de la prisión de Tangerang, en las afueras de Yakarta.

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El portavoz de la policía de Yakarta, Yusri Yunu dijo que los bomberos evitaron que el fuego se extendiera a otros bloques de la prisión y combatieron las llamas durante dos horas antes de que se extinguiera.

Operativo para evitar fuga de presos

Unas dos horas después de extinguidas las llamas, cientos de policías y soldados se desplegaron alrededor de la prisión para evitar que los presos se escapen, dijo el jefe de la policía de Yakarta, Fadil Imran.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos del país, Yasonna Laoly, dijo que dos extranjeros de nacionalidad portuguesa y sudafricana se encontraban entre los fallecidos.

Durante una rueda de prensa, Rika Aprianti, la portavoz del departamento de correccionales del Ministerio de Justicia, confirmó el número de muertos y reveló que todavía se estaba intentando recatar a las víctimas además de que se había abierto una investigación sobre el incendio.

Cárcel densamente poblada

Conforme a los últimos datos oficiales publicados por el Gobierno, más de 2,000 presos se encuentran recluidos en la prisión de Tangerang, una población de reclusos que excede en más del 245 % la capacidad máxima de 600 reos en el recinto.

