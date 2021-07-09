Incendio en fábrica de Bangladesh deja al menos 50 muertos

En Dhaka, Bangladesh, al menos 50 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un incendio en una fábrica de alimentos y bebidas de Hashem de seis plantas, por lo que los bomberos tardaron horas en sofocar.

El fuego inició en la planta baja de la fábrica de seis pisos el jueves por la tarde y fueron extinguidas este viernes. Se calcula que podría haber unas 250 personas en el momento del siniestro.

Había productos químicos

La nave se ubica en Narayanganj, a 20 kilómetros de Dhaka. Las causas del origen no se conocieron inmediatamente, sin embargo, Dinu Moni Sharma, jefe del departamento de bomberos de Dhaka, informó que el incendio se produjo porque en el interior se habían almacenado productos químicos y plásticos altamente inflamables.

Largas horas para controlar las llamas

Ante la magnitud del suceso, los bomberos se pasaron largas horas hasta que pudieron acabar con el fuego en el edificio de seis plantas de altura. A primera de hora de la mañana de este viernes al final han podido controlar el incendio.

Tras acabar con las llamas, procedieron a buscar entre los escombros del edificio los posibles cuerpos. "17 unidades de bomberos controlaron el fuego por la mañana" dijo Rasll Shikder, uno de los bomberos que ha participado en el rescate.

Recuperan cuerpos

En un principio recuperaron los cuerpos sin vida de 49 personas, aunque más tarde tres fallecieron en el hospital, indica el comunicado oficial del cuerpo de bomberos de Narayanganj.

Te puede interesar:

En Portugal turistas presentarán prueba negativa COVID para vacacionar

Lo que no han podido precisar los servicios de emergencia es el número de personas desaparecidas. La intensidad del fuego provocó grietas en las paredes del edificio, mientras que el calor destrozó los cristales y el aluminio de las ventanas.

Según medios de comunicación locales, la búsqueda continúa porque temen que más personas estén atrapadas en el edificio. Muchas personas resultaron heridas al saltar desde pisos altos del edificio y aproximadamente dos docenas de personas fueron rescatadas del techo por los bomberos.

Se estima que al menos 25 personas están heridas.

"No está claro cuántos trabajadores están atrapados. Estamos recopilando información", dijo Mustain Billah, administrador del distrito de Narayanganj a la agencia de noticias Reuters.

