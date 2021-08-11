Incendios forestales en Argelia dejan a decenas de muertos. Las llamas han cobrado la vida de 42 personas, incluidos 25 soldados desplegados para ayudar a apagar el incendio, dijo el gobierno, mientras espesas nubes de humo cubrían gran parte de la región montañosa de Kabylie al este de la capital.

El presidente Abdelmadjid Tebboune el martes por la noche tuiteó que los soldados que murieron salvando a 100 personas de los incendios en dos áreas de la región de Kabyle son “mártires. Kabyle es el hogar de la población bereber de la nación del norte de África.

Las muertes y heridos ocurrieron el martes principalmente alrededor de la capital de Kabyle, Tizi Ouzou, que está flanqueada por montañas, y también en Bejaia, que limita con el mar Mediterráneo, dijo el presidente.

Soldados resultaron quemados.

Al menos otros 11 soldados resultaron quemados combatiendo los incendios, cuatro de ellos de gravedad, dijo el Ministerio de Defensa.

Decenas de incendios separados han asolado áreas forestales en el norte de Argelia desde el lunes por la noche y el ministro del Interior, Kamel Beldjoud, acusó a los pirómanos de encender las llamas, sin proporcionar más detalles sobre las acusaciones.

"Sólo manos criminales pueden estar detrás del estallido simultáneo de unos 50 incendios en varias localidades", dijo.

La semana pasada, un monitor de la atmósfera de la Unión Europea dijo que el Mediterráneo se había convertido en un foco de incendios forestales cuando incendios masivos envolvieron bosques en Turquía y Grecia, ayudados por una ola de calor.

Aldeas de difícil acceso.

La región montañosa de Kabyle, a 100 kilómetros al este de la capital, Argel, está salpicada de aldeas de difícil acceso y, con el aumento de las temperaturas, ha tenido escasez de agua.

Los residentes de la región de Tizi Ouzou en Kabylie usaron ramas de árboles para tratar de sofocar parcelas de bosque en llamas o arrojaron agua de recipientes de plástico en un esfuerzo desesperado por apagar el fuego.

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Los soldados murieron en diferentes áreas, algunos mientras trataban de extinguir las llamas y otros después de que fueron atrapados por el fuego que se extendía, dijeron los residentes de Kabylie. El Ministerio de Defensa dijo que más soldados resultaron gravemente heridos con quemaduras.

Casas quemadas.

Varias casas fueron quemadas mientras las familias escapaban a hoteles, albergues juveniles y residencias universitarias, dijeron testigos, y agregaron que un humo denso obstaculizó la visibilidad de los bomberos.

"Tuvimos una noche de terror. Mi casa está completamente incendiada", dijo Mohamed Kaci, quien había huido con su familia del pueblo de Azazga a un hotel.

Hablando en la televisión estatal, el primer ministro Ayman Benabderrahmane dijo que el número de muertos había aumentado a 42, incluidos 25 miembros del ejército. El gobierno estaba en "conversaciones avanzadas con socios extranjeros para contratar aviones y ayudar a acelerar el proceso de extinción de incendios", agregó.

Los bomberos y el ejército todavía estaban tratando de contener las llamas, y Beldjoud dijo que la prioridad era evitar más víctimas. Prometió compensar a los afectados.

Incendios más pequeños han devastado bosques en al menos 16 provincias del país del norte de África desde el lunes por la noche.

Los científicos del clima dicen que hay pocas dudas de que el cambio climático provocado por la quema de carbón, petróleo y gas natural está provocando eventos extremos como olas de calor, sequías, incendios forestales, inundaciones y tormentas.

El empeoramiento de la sequía y el calor, ambos relacionados con el cambio climático, están provocando incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y en la región de Siberia, en el norte de Rusia. El calor extremo también está alimentando incendios masivos en Grecia y Turquía.

