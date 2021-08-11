Los residentes de la histórica ciudad californiana de Greenville, que vivía en la fiebre del oro, se han quedado en la indigencia después de que su ciudad fuera completamente destruida por un furioso incendio forestal en las montañas de Sierra Nevada.

Las llamas del Dixie Fire, ahora el segundo incendio forestal más grande en la historia de California, llegaron a Greenville el miércoles y dejaron la ciudad en ruinas humeantes.

Cuando los residentes de Greenville fueron evacuados, imágenes apocalípticas del centro quemado de la ciudad se esparcieron, causando angustia emocional a quienes perdieron todo en el incendio.

"Se ha ido, se ha ido. Ha habido varias veces en la última semana que deseé poder irme a casa y luego recuerdo que no puedo ir a casa, no hay nada a lo que volver", dijo Jack Romero, de 36 años. residente de Greenville de un año que buscaba refugio en un refugio de la Cruz Roja en el pueblo vecino de Quincy.

"No tengo idea de qué hacer, a dónde ir. Estoy un poco perdido y mi situación personal además de eso, estoy abrumado. Estoy completamente abrumado", agregó Remero.

Greenville, con una población de 800 habitantes, fue fundada hace más de 150 años cuando las minas de oro cercanas atrajeron a colonos y comerciantes a la pintoresca ciudad del Indian Valley. Greenville está a unos 260 km al norte de Sacramento en las montañas de Sierra Nevada.

El incendio Dixie, que ardía al noreste de San Francisco, había crecido a 489,287 acres o 1,980 kilómetros cuadrados de aproximadamente 274,000 acres a mediados de la semana pasada, dijo el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California en Twitter.

EL infierno del incendio Dixie se extiende en California. REUTERS/David Swanson|DAVID SWANSON/REUTERS

Un incendio más grande que Houston o Cancún

El incendio ha estado activo durante 26 días y está contenido en un 21%, dijo el departamento. El área quemada es aproximadamente del tamaño de Cancún en México y más grande que la ciudad de Houston en Texas.

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La actividad de los incendios se intensificó el domingo en medio de una baja humedad relativa y fuertes vientos del suroeste en la Zona Oeste, y temperaturas cálidas y baja humedad en la Zona Este, dijo el departamento, agregando que se ha extendido por cuatro condados.

Más de 5,000 bomberos se están enfrentando actualmente al Dixie Fire.