La atención sanitaria está rebasada, India enfrenta problemas de salud por segunda ola de muertos por Covid. Los ciudadanos buscan desesperadamente camas y oxígeno.

El número de fallecidos por Covid en la India se acercan a 200 mil.

Durante las últimas 24 horas, India registró 323.144 casos nuevos, ligeramente por debajo del máximo mundial de 352.991 alcanzado el lunes (26 de abril), con hospitales sobrecargados que rechazaron a los pacientes debido a la escasez de camas y suministros de oxígeno.

Récord mundial de contagios

El país registró el lunes un récord mundial de 352 mil 991 personas infectadas en un solo día, y un récord nacional de 2 mil 812 muertos. En promedio, unas 117 personas mueren por la enfermedad cada hora.

En Nueva Delhi, los testigos describen pasillos de hospital abarrotados camas totalmente ocupadas, incluso con dos pacientes en cada una de ellas, camillas, sillas de ruedas y bancas llenas y los familiares reclaman en vano oxígeno o la admisión de sus enfermos. Algunos mueren a las puertas del hospital, en sus autos o en la calle.

Con más de 192 mil muertos, India es el cuarto país con el mayor número de decesos, por detrás de Estados Unidos, con 572 mil 361; Brasil, 390 mil 797, y México, 214 mil 947. En cuanto a contagios, ocupa el segundo lugar.

Escasez de oxígeno

El oxígeno llega a Nueva Delhi en tren con cisternas de oxígeno a una distancia de más de mil 200 kilómetros del estado de Chhattisgarh en India.

El tren se detuvo en la estación de trenes de Delhi Cantt, y los camiones cisterna fueron enviados a hospitales en la capital que enfrentan escasez de oxígeno.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, Organización Mundial de la Salud dijo que "la situación en la India es más que desgarradora. La OMS está haciendo todo lo posible, proporcionando equipos y suministros críticos, incluidos miles de concentradores de oxígeno, hospitales de campaña móviles prefabricados y suministros de laboratorio. Como mencioné el viernes, la OMS ha reasignado más de 2mil 600 personas para apoyar la respuesta en el terreno, brindando apoyo para la vigilancia, el asesoramiento técnico y los esfuerzos de vacunación".

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Maria Van Kerkhove, Líder técnico de COVID-19 del Programa de Emergencias de Salud de la OMS señaló que "el crecimiento exponencial que hemos visto en el número de casos es realmente asombroso. Hemos visto trayectorias similares de aumentos en la transmisión en varios países. No ha estado a la misma escala y no ha tenido el mismo nivel de impacto y carga en el sistema de salud que hemos visto en la India." alertó que lo que sucede en India "puede suceder en varios países, en cualquier país si bajamos la guardia".

Varios países prometen ayuda

Un envío de suministros médicos vitales del Reino Unido, incluidos 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno, llegó a la capital Nueva Delhi.

Llegaron cuando el número de muertos por coronavirus de la India se acercaba al sombrío hito de 200 mil.

Naciones como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos se han comprometido a ayudar, mientras que los estadounidenses de origen indio en el Congreso de Estados Unidos y el sector tecnológico han unido fuerzas para ayudar.

Las imágenes de las cremaciones a cielo abierto que han dado la vuelta al mundo son sólo un dato de la grave crisis sanitaria por covid-19 en la India.

