Tormenta de arena afecta la región autónoma de Mongolia Interior

Una gran tormenta de arena azotó diverdad áreas de la bandera derecha de Alxa, en la región autónoma de Mongolia Interior, al norte de China.

La tormenta de arena registrada durante la tarde del domingo, provocó una baja visibilidad a cientos de metros y envolvió los edificios de muchas ciudades, tornando un apocalíptico cielo amarillo, además de que se registró un deterioro considerable de la calidad del aire.

#Entérate | Una gran tormenta de arena azotó la región autónoma de #Mongolia Interior, al norte de #China.



Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/6c52AQ72VF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 26, 2021

Alerta por tormenta de arena

Las autoridades meteorológicas locales emitieron una alerta amarilla por las tormentas de arena, señalando que el clima arenoso y polvoriento podría durar hasta la mañana de este lunes en varias partes del "Gigante Asiático".

Las autoridades también recomendaron a la ciudadanía para que tome precauciones contra los fuertes vientos y las tormentas de arena, además de que sugirieron a los conductores que se prepararan para la mala visibilidad.

¿Qué es una tormenta de arena?

Por lo general, una tormenta de arena es un fenómeno meteorológico muy particular, caracterizada por intensos vientos que hacen que la arena y otros materiales secos que se encuentran en el suelo, se levanten y sean transportados a varios kilómetros de distancia.

Te puede interesar:

Todo lo que tienes que saber sobre la Superluna Rosa 2021

¿Qué hacer en caso de una tormenta de arena?

Como una primera medida, expertos recomiendan que las personas que padecen de cuadros de asma, comprueben regularmente el clima y la calidad del aire, especialmente durante la temporada de tormenta de arena.

Además, se recomienda:

-Utilizar purificadores de aire.

-Utilizar un cubrebocas si es que se expondrá al aire libre.

-Mantenerse bien hidratado.

-Limpiar filtros de aire acondicionado.