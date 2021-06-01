Indignación en Brasil: Bolsonaro acepta sede de la Copa América 2021

Los brasileños expresaron su indignación luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, anunciara que en junio próximo Brasil será sede de la Copa América 2021, en medio de una pandemia de coronavirus que ha dejado más de 460 mil muertos en el país sudamericano.

A pesar de que el fútbol es una obsesión nacional en Brasil, los brasileños dijeron que el país no está listo para albergar el torneo.

"El país aún no está listo para albergar una Copa América por cuestiones de salud y apoyo. No se han ocupado de los que estamos aquí; imagínense los que vienen de otros países", dijo Amauri Barbosa.

Indignación en Brasil por aceptar sede de la Copa América. REUTERS/Ueslei Marcelino|UESLEI MARCELINO/REUTERS

En una decisión sorpresa, la CONMEBOL agradeció al presidente Jair Bolsonaro por intervenir después de que el anfitrión original, Argentina, se retirara después de un aumento de los casos de COVID-19.

Brasil fue sede de la Copa América en 2019 y la Copa del Mundo en 2014.

Culpan a Bolsonaro por muertes por COVID

La decisión es un impulso para Bolsonaro, un ex capitán del ejército de extrema derecha que ha criticado los encierros e instado a los brasileños a volver a la vida normal.

En un tuit, la CONMEBOL agradeció a Bolsonaro por "abrir las puertas del país a lo que ahora es el evento deportivo más seguro del mundo".

¡Brasil recibirá a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol @CBF_Futebol, — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Más de 460 mil personas han muerto a causa de COVID-19 en Brasil, el segundo número más alto del mundo después de Estados Unidos, y el despliegue de la vacunación se ha tambaleado. Pero Argentina está luchando con un pico reciente. Según un recuento de Reuters, Brasil ha informado 204 infecciones por cada 100 mil personas en los últimos siete días, en comparación con 484 por cada 100 mil en Argentina.

El anuncio de la CONMEBOL se produce menos de 24 horas después de que Argentina dijera que su brote significaba que ya no podía albergar el torneo.

La Copa América de este año iba a ser la primera con anfitriones conjuntos, pero Colombia fue destituida como coanfitrión el 20 de mayo después de una ola de protestas que exigían cambios sociales y económicos que se extendieron por todo el país.

Indignación en Brasil por aceptar sede de la Copa América. REUTERS/Ueslei Marcelino|UESLEI MARCELINO/REUTERS

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La CONMEBOL esperaba que Argentina pudiera albergar los 28 partidos o compartirlos con los vecinos sudamericanos.

Los organizadores se habían mostrado reacios a cancelar el lucrativo torneo. La última Copa América, celebrada en Brasil en 2019, generó ingresos por 118 millones de dólares.

Aunque aún no se ha tomado una decisión sobre las sedes, muchos de los estadios que Brasil construyó o reformó para la Copa del Mundo de 2014 podrían ser candidatos para albergar partidos, con el estadio Maracaná en Río de Janeiro o el estadio Mane Garrincha en la capital Brasilia como posibles ubicaciones.