Día Mundial sin Tabaco: fumadores vulnerables ante el COVID

El tabaco no solo es un factor que agrava nuestra salud y la posibilidad de contraer Covid-19. Expertos investigan la posibilidad de que el humo que expulsa un fumador positivo para coronavirus, pueda transmitir la enfermedad a quienes lo rodean, como ocurre con otros tipos de virus.

El médico Manuel Villarán explica que la presencia de partículas de humo puede hacer que el virus se traslade con mayor eficacia, con mayor efectividad, lo que pondría en riesgo a personas que rodean a un fumador activo. Villarán recuerda que hay personas que no presentan síntomas ante el Covid-19. Sin embargo, estar enfermo y ser asintomático es sinónimo de ya estar produciendo el virus.

Según el experto, las partículas del humo del cigarro pueden viajar hasta 6 metros del fumador. Detalla que es similar a cuando una persona grita o canta.

Además, la evidencia científica muestra que los fumadores pasivos también tienen una alta tasa de mortalidad. Y es que de 8 millones de fallecidos por enfermedades vinculadas al tabaquismo, más de un millón 200 mil eran fumadores pasivos.

Video: Seis personas que intentan dejar el tabaco

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Hasta el momento, el tabaco está relacionado a 14 tipos de cáncer. Cuando una persona fuma, hay una serie de sustancias que entran a la sangre, y es esa sangre contaminada la que daña a los órganos. Los fumadores tienen mucho más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares.

OMS: Con apoyo, se duplicaría la posibilidad de dejar el tabaco

Hay quienes intentan dejar el mal hábito de fumar para vivir de manera saludable. Por ello, el médico Villarán recuerda que, como todo proceso, debe llevarse con calma y ayuda profesional.

Primero hay que analizar las rutinas que cada quien tiene, el quehacer que lleva a prender un primer cigarro. Luego, es recomendable tener a la mano algún snack saludable, porque dejar el cigarro causa ansiedad, pero se pueden utilizar reemplazos de nicotina para disminuirla; por ejemplo: los chicles con nicotina, parches, etc; pero siempre acompañado de un médico.

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