Talibán ya controla 65% del territorio de Afganistán

El talibán reforzó su control sobre Afganistán el martes 10 de agosto tras capturar una octava capital provincial del país, por lo que ahora controlan 65% del territorio.

Puli Khumri (en inglés, Pul-e-Khumri), capital de la provincia norteña de Baghlan, cayó ante los insurgentes el martes por la noche. Las fuerzas de seguridad afganas se retiraron hacia el desierto de Kelagi, hogar de una gran base del ejército.

En Kabul, el presidente afgano Ashraf Ghani dijo que ha buscado ayuda de las milicias regionales con las que ha peleado durante años. También hizo un llamado a la población civil para defender el "tejido democrático" de Afganistán.

En Aybak (también conocida como Samangan), una capital provincial entre Mazar-i-Sharif y Kabul que fue tomada a inicios de la semana, los combatientes talibanes ya estaban ocupando los edificios gubernamentales. Según testigos, encontraron poca resistencia cuando llegaron a Aybak el lunes. La mayoría de las fuerzas gubernamentales parecían haberse retirado.

"La única forma de seguir es encerrarse en csa o encontrar una manera de irse a Kabul", dijo el agente fiscal Sher Mohamed Abbas cuando se le preguntó sobre las condiciones de vida en Aybak desde que los insurgente tomaron el control del lugar. "Pero incluso Kabul ya no es una opción segura", dijo Abbas.

د بغلان مرکز پلخمري ښار، د ولایت مقام او ټول حکومتي مراکز د مجاهدینو لخوا فتحه شول او مجاهدین فعال او ثابت حضور په کې لري. pic.twitter.com/6MouzFPKyh — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 10, 2021

Estrategia talibán para controlar Afganistán

Durante años, el norte fue la región más pacífica de Afganistán, con una mínima presencia talibán. Los militantes tomaron esta zona así como los cruces fronterizos al norte, sur y oeste, en una estrategia que los hace acercarse y rodear Kabul, la capital

El talibán lucha por derrotar al gobierno respaldado por Estados Unidos y reimponer la estricta ley islámica con conversaciones de paz en un punto muerto.

Las fuerzas del talibán amenazan con tomar 11 capitales provinciales y buscan privar a Kabul de su tradicional apoyo de las fuerzas nacionales en el norte, dijo el martes un alto funcionario de la Unión Europea.

El gobierno se ha retirado de los distritos rurales difíciles de defender para concentrarse en los grandes centros de población.

Las autoridades han pedido que se presione a Pakistán para que detenga el flujo de refuerzos y suministros al talibán a través de la frontera, aunque el país niega respaldar a los insurgentes.

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"Afganistán debe defenderse": Biden

"Los líderes afganos tienen que unirse", dijo el presidente estadounidense Joe Biden a los periodistas en la Casa Blanca respecto a la situación de continúo crecimiento de zonas talibán en Afganistán.

Afirmó que las tropas afganas superan en número a los insurgentes y deben querer luchar. "Tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación".

El presidente de Estados Unidos dijo que no lamenta su decisión de retirarse, y señaló que Washington ha gastado más de 1 billón de dólares en 20 años y ha perdido miles de tropas. Dijo que Estados Unidos continúa proporcionando un importante apoyo aéreo, alimentos, equipos y salarios a las fuerzas afganas.

Estados Unidos ha llevado a cabo algunos ataques aéreos para apoyar a las tropas gubernamentales. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que los ataques estaban teniendo un efecto "cinético" sobre el talibán, pero reconoció las limitaciones.

"Nadie ha sugerido aquí que los ataques aéreos son una panacea, que resolverán todos los problemas de las condiciones en tierra. Nunca hemos dicho eso", dijo Kirby.

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