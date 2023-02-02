Sara Blanco tiene 91 años, es madre de siete hijos y ahora esta convertida en una influencer que conquista las redes sociales, particularmente Instagram.

Durante la pandemia se fue a Los Ángeles, en Estados Unidos allá a partir del aburrimiento y del encierro comenzo a generar contenido, primero fue de cocina, y después de moda, pues ella siempre ha sido amante de la ropa y de la moda.

Conoce a Sara Blanco, una #influencer fuera de serie; a sus 91 años, no hay nada que la detenga.



Su alegría es una lección de vida. ¡A disfrutarla solo hay una! pic.twitter.com/Dl44ZCIhwp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

El mal de Parkinson que padece no la ha detenido a pesar de que cada vez el temblor en sus manos es cada vez mayor e incluso ha llegado a sus piernas. Sus videos han sido inspiradores para las personas que padecen esta enfermedad, tanto que la Asociación del Parkinson de Los Ángeles instaló una foto de Sara a manera de reconocimiento.

De la mano de su hija inició en el modelaje, dice que para las poses, debido al Parkinson, necesitó de ayuda pero con gusto la aceptaba para que sus fotos y videos quedaran perfectos. Sabe que la enfermedad continuará avanzando pero todos los días da las gracias por estar y por disfrutar de la vida.

Influencer de 91 años y con Parkinson conquista redes sociales



Esta influencer ha sido una amante del color, aún con su enfermedad y la falta de estabilidad le gusta pintar y se ayuda con una regla para lograrlo.

El cabello lo ha tenido de varios, colores, rosa, azul y asegura que el verde es el que más le gusta a ella y también a sus seguidores de Instagram. Se sabe influencer "Porque para los jóvenes hoy inspiración y para los mayores se dan cuenta de qué tienen que copiarme y salir a participar de la vida que todo lo que hay en la vida que nos ofrece vamos a disfrutarlo."

El mal de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico de inicio insidioso, caracterizado por la presencia de sintomatología predominantemente motora y puede presentarse en pacientes de cualquier edad. Según el libro Trastornos Neurológicos: Un Enfoque de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), determinó que la dopamina es una sustancia que en el sistema nervioso central participa en una gran variedad de funciones, incluyendo: la actividad locomotora (movimiento del cuerpo), afectividad, regulación hormonal y el consumo de agua y alimentos. En el sistema nervioso periférico, la dopamina modula la función cardiaca, la función renal, el tono vascular y la motilidad gastrointestinal. La principal causa de la enfermedad de Parkinson es la disminución de dopamina en el cerebro. Así lo menciono este instituto.

Algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son:

*Temblores

*Lentitud en los movimientos

*Rigidez muscular

*Cambios en el habla