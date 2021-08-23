Inundaciones en Tennessee dejan al menos 22 muertos y 45 desaparecidos en la región central del estado, según ha explicado la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys en un comunicado.

Equipos de emergencia y rescate siguen trabajando en la zona, y los funcionarios del condado han solicitado la colaboración ciudadana para localizar al resto de desaparecidos, incluidos dos niños, tal y como ha informado el Departamento de Seguridad Pública de Waverly en sus redes sociales.

"Estamos pidiendo a los residentes que se mantengan alejados de los vecindarios y las carreteras mientras se llevan a cabo los esfuerzos de rescate", ha explicado el jefe de seguridad pública de Waverly, Grant Gillespie.

El jefe policial del condado, de aproximadamente 18,000 habitantes y ubicado a unos 96 kilómetros al oeste de Nashville, dijo que él perdió a uno de sus mejores amigos.

Residentes desaparecidos.

Por su parte, el sheriff del condado, Chris Davis, ha explicado a una cadena local filial de CNN que la mayoría de los desaparecidos son residentes de una de las zonas más afectadas debido a un aumento extraordinario del nivel del agua.

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Davis ha apuntado además que entre los fallecidos hay tanto personas mayores como menores. "Llegaron y sacaron a uno de mis mejores amigos. Se ahogó. Es duro, pero tenemos que seguir adelante", ha declarado, visiblemente emocionado.

La lluvia rompió el récord de Tennessee

El condado recibió hasta 43 centímetros de lluvia en menos de 24 horas el sábado, lo que rompió el récord de Tennessee para un día por más de ocho centímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Los servicios de emergencia estatales están ya en el lugar levantando refugios temporales para las personas afectadas y se ha impuesto un toque de queda.

Los condados afectados son los de Humphreys, Hickman, Houston y Dickson, ha informado la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, que ha alertado del riesgo de intentar vadear las corrientes de agua de las carreteras con los vehículos.

Las zonas más afectadas registraron el doble de lluvia de lo que el área del centro de Tennessee había recibido en el peor escenario previo de inundaciones, según los meteorólogos.

Llovió durante horas.

La tormenta recorrió el área durante horas, causando una cantidad récord de humedad -un escenario que los científicos han advertido que será cada vez más común debido al calentamiento global.

La Guardia Nacional de Tennessee ha desplegado también a 50 efectivos y ha enviado un helicóptero Blackhawk al lugar, así como vehículos tácticos y todoterrenos.

Joe Biden envía pésame.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha trasladado su apoyo y ánimo a los afectados, así como su pésame por la pérdida de vidas a consecuencia de estas "repentinas" inundaciones.

"Envío mi más sentido pésame por la trágica pérdida de vidas debido a las inundaciones repentinas en Tennessee. Nos hemos comunicado con la comunidad y les ofrecemos cualquier ayuda que necesiten en este terrible momento", ha expresado el presidente.

