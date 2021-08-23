Biden habló de la repuesta gubernamental a la tormenta tropical Henri

El presidente Joe Biden advirtió el domingo 22 de agosto que la tormenta tropical Henri podría imponer "consecuencias generalizadas" en varios estados del noreste que podrían afectar a cientos de miles de personas.

Henri tocó tierra cerca de Westerly, Rhode Island, alrededor de las 12:15 p.m. EDT (16:15 GMT) del domingo, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Aproximadamente dos horas después, el NHC dijo que sus vientos máximos sostenidos habían disminuido a 80 kilómetros por hora.

Biden instó a las personas en la región a tener suministros a mano, y agregó que el gobierno federal había colocado previamente materiales de ayuda en el área para ayudar en el esfuerzo.

"Si bien los habitantes de Nueva Inglaterra están acostumbrados a lidiar con un clima difícil, esta tormenta tiene el potencial de tener consecuencias generalizadas en toda la región con importantes inundaciones y cortes de energía que podrían afectar a cientos de miles de personas", dijo Biden en una sesión informativa.

Para el domingo por la tarde, la tormenta dejó sin electricidad a más de 110,000 clientes en el sur de Nueva Inglaterra, incluidos 72,000 en Rhode Island, según PowerOutage.US, que recopila datos de las empresas de servicios eléctricos.

Tune in as I provide an update on my Administration’s response to Tropical Storm Henri, as well as an update on the evacuation of American citizens, SIV applicants and their families, and other vulnerable Afghans. https://t.co/82f8s2zi0h — President Biden (@POTUS) August 22, 2021

Innundaciones en Tennesse

Además de las precipitaciones que acompañan a Henri, el gobierno estadounidense también lidia con las consecuencias de una inundación que azotó Tennesse. Hasta 43 centímetros de lluvia cayeron durante el sábado 21 de agosto, por lo que el nivel del agua subió casi dos metros en algunos sitios.

Al momento se reportan 22 fallecidos.

Las catastróficas inundaciones mataron a más de una docena de personas, según informes de noticias locales el domingo.

Al menos 4,200 personas en todo el estado se habían quedado sin electricidad, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee. Además, dijo que las inundaciones en los condados afectados eran "peligrosas y en evolución", e instó a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras, cargar dispositivos electrónicos y monitorear las noticias. informó el New York Times.

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