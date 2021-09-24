Isaacman voló con SpaceX y ahora está en cuarentena por posible COVID

Días después de completar su viaje al espacio con SpaceX, como parte de la primera tripulación totalmente civil en llegar a la Tierra, el magnate multimillonario del comercio electrónico y comandante de la misión Jared Isaacman está en su casa y en cuarentena.

Pero su aislamiento en el hogar no tiene nada que ver con el vuelo SpaceX que hizo historia la semana pasada, por el cual él, tres compañeros de tripulación y sus seres queridos fueron puestos en cuarentena como una cuestión de precauciones de salud antes del lanzamiento de rutina en Cabo Cañaveral, Florida.

En cambio, Isaacman se encontró inesperadamente encerrado nuevamente después de que su esposa, sus dos hijas, de 5 y 7 años, y sus suegros contrajeron COVID-19 a su regreso de Florida, donde la familia se quedó los días anteriores, durante y después del vuelo espacial.

Isaacman, de 38 años, reveló su situación en una entrevista desde su casa en Easton, Pensilvania, cinco días después de que la misión Inspiration4 aterrizara de manera segura en el Atlántico, coronando tres días en órbita a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX.

Isaacman pasó de su vuelo con SpaceX a la cuarentena por COVID

"Todos estábamos en cuarentena, mi esposa, mis hijos y yo, antes del lanzamiento como parte de los protocolos de lanzamiento normales, y mientras estábamos en órbita, la cuarentena se interrumpe en ese momento. Y, ya sabes, supongo que estás con muchas personas durante los eventos de lanzamiento y reingreso y parece que tenemos un poco de COVID en el hogar en este momento ".

Hasta ahora, el propio Isaacman no ha dado positivo por el coronavirus, y ninguno de su familia se ha enfermado gravemente, dijo, "pero definitivamente hay síntomas, así que supongo que eso significaría que todos son casos nuevos".

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Dijo que su esposa y sus suegros estaban completamente vacunados antes de su viaje al Cabo.