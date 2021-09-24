Los Rolling Stones vuelven a los escenarios este fin de semana sin el baterista Charlie Watts, a quien el líder Mick Jagger describió como "la roca que mantenía unida a la banda".

"No Filter", una gira sin Watts

En entrevistas con el escritor de la revista Rolling Stone, David Fricke, Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood hablaron por primera vez sobre sus recuerdos de Watts, quien murió en Londres hace un mes a los 80 años.

Se negaron a especular sobre si esta será la última gira de la banda.

La gira "No Filter", cuya etapa en Estados Unidos comienza el domingo en St. Louis, Misuri, será la primera sin Watts desde 1963.

"Mantuvo a la banda unida durante tanto tiempo, musicalmente, porque él era la roca alrededor de la cual se construyó el resto", dijo Jagger en la entrevista publicada el jueves.

"Es una gran pérdida para todos nosotros. Es muy, muy difícil. Pero pasamos momentos maravillosos y Charlie hizo una música maravillosa", añadió.

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El baterista Steve Jordan tocará con los Rolling Stones

El baterista Steve Jordan tocará con los Stones en la gira. Había sido anunciado en agosto como un reemplazante temporal de Watts, quien necesitaba tiempo para recuperarse después de una cirugía no especificada.

Richards, de 77 años, dijo que seguir adelante fue una decisión difícil.

"Llegamos a un punto muy difícil, sobre si sacar esto adelante. Pero lo haremos", sostuvo. "Charlie estaba dispuesto a que nosotros siguiéramos adelante".

Volver al escenario sin Watts es "una sensación muy surrealista", dijo por su parte Wood, pero señaló que los ensayos con Jordan han avanzado bien.

Tour rehearsals...Photo by J.Bouquet pic.twitter.com/4WX24IPmaK — The Rolling Stones (@RollingStones) September 23, 2021

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En cuanto al futuro de la banda después de la gira de 13 jornadas por Estados Unidos que finaliza en noviembre, Richards sostuvo que los conciertos ayudarán a sus miembros a descubrir "lo que es correcto y posible".

Jagger, de 78 años, quien se sometió a una cirugía cardíaca en 2019, también se mostró ambivalente cuando se le preguntó si esta podría ser la última gira de los Stones.

"Me han hecho esa pregunta desde que tenía 31 años", dijo.

"No lo sé. Quiero decir, cualquier cosa podría pasar. Ya sabes, si las cosas van bien el próximo año y todos se sienten bien con la gira, estoy seguro de que haremos shows. Solo estoy tratando de concentrarme en esta gira por ahora".

