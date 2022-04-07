Tiroteo en bar de Tel Aviv deja al menos 2 muertos

Al menos dos muertos y ocho heridos fue el saldo de un tiroteo registrado este jueves en un bar de Tel Aviv, informaron policías y funcionarios de un hospital a donde trasladaron a los lesionados. Este es el más reciente ataque en las últimas semanas en Israel.

El alcalde Ron Huldai aseguró que el tiroteo en el bar fue perpetrada por un atacante árabe con motivos nacionalistas. Indicó que el hombre entró al pub ubicado en un boulevard principal de Tel Aviv, abrió fuego contra los asistentes y después huyó.

Tras el ataque, los servicios de emergencia y la policía arribaron al lugar de los hechos para atender a los heridos y capturar al tirador.

|Reuters

"Un terrorista abrió fuego a corta distancia y luego huyó a pie. Varias personas resultaron heridas", dijo el portavoz policial Eli Levy a los medios locales, por lo que solicitó a los residentes de la zona no salir de sus hogares por el momento.

“No salgan de sus casas. No saquen la cabeza por la ventana. Manténganse alejados de sus balcones”.

Alcalde de Tel Aviv visita a heridos en tiroteo en un bar

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Tel Aviv informó que visitó a las víctimas del tiroteo en el Hospital Municipal de Ichilov, donde reciben atención médico.

“Hemos conocido momentos muy difíciles y pasaremos por esto también sigo pidiendo a todos los residentes: obedezcan las instrucciones de la policía y no salgan de la casa”.

En otro mensaje, indicó que también fue al lugar del tiroteo, donde recibió un informe inicial del comandante del distrito, y añadió que el evento aún está en proceso de investigación.

עם היוודע ארוע הירי ברחוב דיזנגוף הגעתי למקום וקיבלתי תדרוך ראשוני ממפקד המחוז.

מבקש מהתושבים להישאר בבית ולא להסתובב ולהשמע להנחיות המשטרה. הארוע בעיצומו עדיין. דיווחים בהמשך. pic.twitter.com/ac8s2hWADT — רון חולדאי (@Ron_Huldai) April 7, 2022

“Al enterarme del incidente del tiroteo en la calle Dizengoff, llegué al lugar y recibí un informe inicial del comandante del distrito. Pide a los residentes que se queden en casa y no caminen y obedezcan las instrucciones de la policía. El evento aún está en progreso. Informes a continuación”.

Antes del tiroteo de este jueves, 11 personas murieron a manos de atacantes árabes en Israel durante el último mes, el aumento más pronunciado en años.

