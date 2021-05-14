El ejército informó que desplegó tanques y vehículos blindados en la Franja de Gaza, por lo que Israel lanza nueva ofensiva por tierra y aire en Gaza.

El brigadier general Hidai Zilberman, advirtió "Esta noche (jueves) empezamos a destruir blancos del gobierno en la Franja de Gaza, como bancos centrales y edificios de seguridad interna. Hamas está empezando a descubrir grietas y hay presión en la organización”.

Se convocó a nueve mil reservistas para sumarse a una ofensiva.

A través de su cuenta de twitter las fuerzas de defensa de Israel informaron que realizaron un ataque con 160 aviones, tanques, unidades de artillería e infantería a lo largo de la frontera con Palestina en contra de 150 objetivos y que dañaron muchos kilómetros del sistema de túneles de militantes palestinos bajo Gaza que denominó "el metro".

La ofensiva, no obstante, no incluyó la entrada de tropas en Gaza, una medida que supondría una escalada inédita desde la guerra de 2014.

Durante la noche y la mañana de este viernes, los ataques aéreos entre israelíes y palestinos continuaron.

Muertos y heridos por el conflicto

Palestina informó que al menos 119 han muerto en Gaza, incluidos 31 niños y 19 mujeres, y 830 han resultado heridos.

En tanto el número de muertos en Israel aumentó a ocho, un soldado que patrullaba la frontera de Gaza, seis civiles israelíes, incluida una anciana que se cayó de camino a un refugio este viernes, dos niños, y un trabajador indio, dijeron las autoridades israelíes.

Las autoridades de Gaza, un territorio controlado por el grupo militante islamista Hamás, aseguraron que entre los fallecidos están muchos civiles, incluidos 27 niños.

Te puede interesar:

DJ “Teho” efectuó un Set de altura en el corazón de los alpes suizos

Israel, por su parte, asegura que decenas de personas muertas en Gaza eran militantes y que algunas de las muertes se produjeron a causa de cohetes fallidos en el territorio. También reportó que entre los fallecidos en el país se encuentra un menor.

Casi 2 mil misiles hacia Israel

Los milicianos en Gaza han disparado casi 2 mil misiles hacia Israel, paralizando la vida en el sur del país. Varias descargas estaban dirigidas a la metrópolis costera de Tel Aviv, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia.

La mayoría de los misiles han sido interceptados por el sistema Cúpula de Hierro en Israel.

Familias enteras de palestinos están huyendo de la zona.

El ambiente se tensó todavía más cuando, ya en la noche, hubo una andanada de misiles procedentes de Líbano que cayeron al mar, lo que amenazó con abrir un nuevo frente a lo largo de la frontera norte israelí.

Hamas lanzó un misil hacia el aeropuerto israelí Ramón, en Eliat, que tuvo que cerrar. También se suspendieron vuelos de llegada al aeropuerto de Ben Gurión.

Cancelan vuelos

Las aerolíneas estadounidenses American Airlines y United Airlines, así como las europeas Iberia, Lufthansa, Austrian Airlines y British Airways, cancelaron vuelos por lo menos hasta el 15 de mayo.

El conflicto israelí-palestino ha desatado la violencia en la ciudad israelí de población mixta (árabe-judía) de Lod, a 15 kilómetros de Tel Aviv.

Grupos de judíos y de árabes israelíes se enfrentaron entre sí y con las fuerzas de seguridad.

El alcalde Yair Revivo dijo "Hemos perdido totalmente el control, están prendiendo fuego a sinagogas, incendiando cientos de vehículos".

