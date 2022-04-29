Israel observa antisemitismo en varias partes del mundo

En contexto delDía de Recordación del Holocausto, el Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo, publicó el informe anual sobre el antisemitismo en el mundo.

"No event in history, cruel as it may have been, is comparable to the Holocaust – the extermination of Europe's Jews by the Nazis and their collaborators"



Prime Minister Bennett at the Holocaust Martyrs' & Heroes' Remembrance Day ceremony at @yadvashemhttps://t.co/XEJXPQSHOo pic.twitter.com/HD4uQ4hpcb — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 27, 2022

El informe del Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo que cubre los hechos acaecidos en 2021, se basa en el análisis de decenas de estudios de todo el mundo, junto a la información proporcionada por las autoridades policiales, los medios de comunicación y las organizaciones judías de varios países.

Los resultados indican un fuerte crecimiento en el número de los incidentes antisemitas en numerosos países, incluso en comparación con el año 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

Se identifica un aumento significativo en el númerode incidentes antisemitas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia, así como en otros países. Esto surge a partir del florecimiento de los movimientos políticos tanto de la derecha e izquierda radical en diferentes naciones y el vasto alcance de las redes sociales para la difusión de las mentiras y la incitación. Específicamente, el auge de las teorías conspirativas como consecuencia de la pandemia, así como el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, en mayo de 2021, han generado un agudo aumento esta situación.

El Profesor Uriya Shavit, Director del Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo, señaló que en los últimos años, el combate contra el antisemitismo ha gozado de importantes recursos, pero el número de hechos antisemitas, incluyendo violentos ataques, está escalando rápidamente, indicó que lo que realmente se necesita es un examen sin concesiones sobre la eficacia de las estrategias.

"Los crímenes de guerra rusos, acompañados por la cínica distorsión de la memoria del Holocausto, prueba que algunos de los que declararon su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, no fueron realmente serios en el tema, y no han aprendido verdaderamente las lecciones de la Segunda Guerra Mundial", agregó.

La fundadora del Centro, Dina Porat, escribió un análisis acerca de las razones del aumento de incidentes antisemitas, destacando el impacto negativo de las redes sociales en la amplificación del antisemitismo. Según ella, la exposición a las teorías conspirativas que prosperan en internet, aumentó durante los cierres incluían afirmaciones de que el virus Covid-19 fue producido y expandido por Israel y los judíos.

A esto se suman los esfuerzos de Irán para difundir la propaganda antisemita a través de las redes sociales y por financiar canales específicos, y en la necesidad de hacer que estos esfuerzos sean conocidos y denunciados en todo el mundo.

Los análisis de los autores del Informe revelan un fenómeno preocupante en una gama de países. La Dra. Inna Shtakser analiza el aumento del antisemitismo patrocinado por el Estado, bajo el liderazgo autoritario de Bielorrusia; el Dr. Carl Yonker y el Dr. Lev Topor describen cómo el antisemitismo de los supremacistas blancos está penetrando en la corriente principal del conservadurismo estadounidense; el Dr. Ofir Winter analiza voces en el mundo árabe que pintan a los Acuerdos de Abraham con un color inequívocamente antisemita; y la abogada Talia Naamat demuestra los desafíos para que los tribunales franceses reconozcan el antisemitismo islamista como lo que es.

Principales puntos del Informe Anual sobre el Antisemitismo en el mundo

El Informe Anual sobre el Antisemitismo en el Mundo, año 2021 demuestra un significativo incremento en diversos tipos de incidentes en la mayoría de los países con gran población judía.

People stand still in Jerusalem as a two-minute siren marking the annual Israeli Holocaust Remembrance Day is heard around the country April 28, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun|RONEN ZVULUN/REUTERS

Estados Unidos: En 2021 la policía neoyorquina registró 214 delitos de odio antijudío en comparación a los 126 registrados en el 2020, y la policía de Los Angeles registró 79 de estos delitos, comparados con sólo 40 del 2020. En Estados Unidos fueron registrados 251 incidentes antisemitas en sólo tres semanas, durante los disturbios relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás, en mayo pasado.

Según la encuesta anual del Comité Judío Americano (AJC), el 2,6% de los judíos estadounidenses dijeron que habían sido víctimas de ataques físicos antisemitas, en los últimos cinco años.

La Liga Antidifamación (ADL) registró un aumento del 27% desde el 2020 y un 113% de aumento desde el 2019 en incidentes de propaganda antisemita de la supremacía blanca. Estos datos son particularmente perturbadores dado que se dio un leve descenso en el número total de distribuciones de propaganda de la supremacía blanca.

Francia: El Servicio de Protección de la Comunidad Judía (SPJC), en cooperación con el Ministerio del Interior francés, registró 589 hechos antisemitas en 2021, un incremento del 74% comparado al 2020 y un descenso del 14% con respecto al 2019.

Canadá: en mayo del 2021, B'nai Brith de Canadá reportó 61 ataques contra judíos, un récord de 40 años (dese el inicio del monitoreo en 1982) en materia de violencia física antisemita en un mes. En total, se registraron 226 incidentes durante el mes de Mayo, un crecimiento del 54% en comparación con el mismo período en el 2020.

Reino Unido: El Servicio de Seguridad de la Comunidad (CST) registró 2.255 incidentes antisemitas en 2021, un aumento del 34% en comparación al 2020 y del 24% comparado con el 2019. Un fuerte aumento del 78% comparado con el 2020, fue registrado en los ataques físicos en contra de judíos.

Alemania: La policía alemana registró 3.028 incidentes antisemitas durante 2021, un incremento del 29% frente al 2020 y del 49% respecto al 2019.

Otro fenómeno preocupante se registró en 2021: los referentes anti-vacunas germanos compararon su situación con la de los judíos en el Holocausto. Los autores del Informe argumentan que esto ha derivado en la banalización del Holocausto.

Australia: En 2021 se registraron 447 incidentes antisemitas, un aumento del 35% en comparación al 2020 y del 21.5% respecto a 2019. El total mensual más elevado de la historia se dio en el mes de mayo, con 88 incidentes.

Razones del fuerte aumento de los incidentes antisemitas en todo el mundo:

El Informe sugiere que el número de los incidentes antisemitas en el mundo fue directamente afectado por dos grandes hechos: el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, en mayo de 2021 (Operación Guardián de las Murallas), y la pandemia del Covid-19.

